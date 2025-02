Afrique: Education, paix, économie, diplomatie - Les initiatives de la présidence mauritanienne de l'UA

Dakar — Education, paix, économie, diplomatie : le chef de l'Etat mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, dont la présidence en exercice de l'Union africaine s'achève ce mois de février, aura été sur tous ces fronts pour porter la voix du continent, selon l'Agence mauritanienne d'infirmation (AMI)

L'agence mauritanienne d'information signale que dès son discours d'investiture à la Présidence de l'organisation continentale, en février 2024, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani avait "clairement identifié les problèmes majeurs dont souffre l'Afrique".

En matière d'éducation, la capitale, Nouakchott, a accueilli un sommet, auquel ont participé un certain nombre de présidents africains, des dizaines de ministres concernés par l'éducation sur le continent, ainsi que des experts du domaine et des partenaires au développement, rappelle l'AMI.

Selon l'agence officielle, ce sommet a abouti à un diagnostic précis de la réalité de l'éducation et de ses défis, et a proposé des solutions pour la faire progresser, ce qui permettra à l'Union africaine de commencer à l'avenir à mettre en oeuvre ces solutions, afin de construire un continent éduqué.

Concernant le dossier de la paix et de la stabilité, le président en exercice de l'Union Africaine, a effectué une visite dans la capitale libyenne, Tripoli, au cours de laquelle il a rencontré diverses parties libyennes et reçu d'autres parties au Palais présidentiel à Nouakchott, dans le cadre des efforts visant à mettre fin à l'instabilité dans ce pays pivot de l'Afrique du Nord, où la situation a, par ailleurs, des répercussions directes sur les pays du Sahel africain.

Selon l'AMI, "le dossier libyen a connu une évolution remarquable au niveau de l'Union africaine pendant la présidence mauritanienne, après que les discussions à son sujet se soient quasiment confinées aux Nations unies et à certaines capitales occidentales".

Elle souligne que "cette nouvelle dynamique a joué un rôle important en donnant à l'Afrique la confiance nécessaire pour résoudre ses problèmes par elle-même, sans recourir à un médiateur ou à quelqu'un agissant en son nom. Les Nations Unies semblent avoir accepté cet état de fait, puisque son secrétaire général, Antonio Guterres, a nommé la diplomate ghanéenne Hannah Serwaa Tetteh comme envoyée spéciale en Libye".

Nouakchott a également abrité une conférence sur la crise soudanaise, et le Président de la République a reçu le commandant de l'armée et président du Conseil de souveraineté de transition soudanais, Abdel Fattah Al-Burhan, relève l'AMI.

Sur la crise à l'Est de la République démocratique du Congo entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise, le Président a fermement appelé à un cessez-le-feu et à la recherche d'une solution pacifique. Le Conseil africain de paix et de sécurité a pris l'initiative de tenir une réunion consacrée à la discussion de la crise congolaise.

Durant la présidence mauritanienne de l'UA, un sommet sur l'économie africaine s'est tenu à Abidjan. La Tanzanie a accueilli un sommet sur l'énergie.

Sur le plan diplomatique, le Président en exercice de l'UA a participé à de nombreux sommets et réunions onusiennes et internationales, où il a défendu avec force la nécessité de rendre justice à l'Afrique et de renforcer la coopération avec elle.

Selon l'AMI, "la présidence mauritanienne de l'Union africaine n'a pas été éphémère, mais a plutôt laissé un grand impact et un héritage important de performances et de réalisations au profit d'un continent qui mérite mieux que sa réalité actuelle et qui dispose de la capacité d'y parvenir".