Sénégal: Affaire Alima « Suppo » - Les prévenus condamnés à des peines de deux ans à six mois de prison ferme et au paiement d'amendes

Dakar — Les prévenus dans l'affaire dite "Alima suppo", du nom de la dame qui proposait en vente sur les réseaux sociaux des pommades et des suppositoires supposés grossir les fesses, ont écopé, vendredi, de peines de prison ferme allant de deux ans à six mois et d'amendes de 200 à 500 mille francs CFA, a constaté l'APS.

Dans son verdict, le juge du tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye a condamné la principale accusée, Alima Fall dite "Alima Suppo" et Maty Mbaye à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme, et une amende de 500 mille francs CFA.

Haoussou Ndiaye, quant à elle, écope d'une peine de 2 ans de prison dont 3 mois ferme et d'une amende de 500 mille francs.

Les autres prévenus, Seynabou Gassama, Bintou Diop, Pape Guéye, Moussou Gassama, ont été condamnés à 2 ans de prison, dont un mois ferme, et à payer chacun une amende de 200 mille francs CFA.

Alima Fall et compagnie étaient poursuivies pour des faits d'association de malfaiteurs, mise en danger de la vie d'autrui, vente illégale de produits pharmaceutiques, exercice illégal de la profession de pharmacien, usurpation de fonction, administration de substance nuisible à la santé publique.

Le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye a déclaré tous les prévenus coupables de fabrication, mis en vente sans autorisation préalable de produits pharmaceutiques, mise en danger de la vie d'autrui.

Ils ont été relaxés des faits d'exercice illégal de la profession de pharmacien, d'usurpation de fonction, d'administration de substances nuisibles à la santé publique, de publicité illégale de produits pharmaceutiques.

Dans son délibéré, le juge a ordonné la confiscation et la destruction des pommades saisis dans la boutique d'Alima Fall et des médicaments et compléments alimentaires saisis sur Maty Mbaye et Haoussou Ndiaye.

Le tribunal a, en outre, condamné les prévenus à payer le franc symbolique à SOS consommateurs et à l'Ordre des Médecins du Sénégal, qui s'étaient constitués parties civiles.

Il a également mis avant le dépens à la charge et fixé la durée de la contrainte par corps au maximum.