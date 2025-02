Congo-Brazzaville: Saint-Valentin - « La nuit des amoureux » au coeur de la prochaine célébration

Le 14 février, Brazzaville accueillera une soirée exceptionnelle dédiée à la célébration de l'amour : « La nuit des amoureux ». L' événement promet d'être un moment inoubliable pour tous les couples qui seront présents, avec une ambiance romantique et des activités variées.

L'objectif de « La nuit des amoureux » est de créer un cadre idéal pour célébrer l'amour sous toutes ses formes. L'événement vise à offrir aux couples un espace où ils pourront se retrouver, renforcer leurs liens et partager des moments uniques. En combinant musique, activités et surprises, « La nuit des amoureux » aspire à créer des souvenirs inoubliables pour tous les participants.

Plusieurs artistes interpréteront des chansons romantiques qui raviront les coeurs dont des classiques de la musique congolaise et des succès internationaux. Les couples peuvent s'attendre à une soirée remplie de mélodies envoûtantes et d'émotions intenses.

En outre, plusieurs invités spéciaux sont attendus pour agrémenter la soirée. Parmi eux, des artistes de renom tels que Singuila, Dadju, Roseline Layo, Sensey, Zeinab Beydoun, Lema, Gally Garvey et Djaust Pounga. Leur présence promet d'ajouter une touche à cette soirée déjà spéciale. Chacun d'eux apportera son savoir-faire, offrant ainsi une diversité de styles et de performances.

Par ailleurs, des activités annexes sont prévues, à savoir des célébrations, des dégustations, des spectacles et une tombola. Elles permettront aux couples de s'immerger pleinement dans l'expérience romantique. Les célébrations comprendront des moments forts tels que des déclarations d'amour en public, des danses romantiques et des surprises spéciales pour les couples présents.

La tombola offrira des prix exceptionnels tels qu'un voyage de luxe à Dubaï, un salon en cuir chez Orca, des bons d'achat et une voiture de luxe. Ces récompenses rendront la soirée encore plus excitante. Chaque couple participant à la tombola aura la chance de repartir avec des souvenirs précieux et des prix qui ajouteront une touche de magie à leur relation.

En plus de la célébration de l'amour, cette soirée sera l'occasion de récompenser les couples les plus romantiques avec des distinctions spéciales. Des prix seront décernés pour des catégories telles que le "Couple de l'année" et la "Déclaration d'amour la plus touchante". Ces distinctions visent à encourager et à célébrer l'amour sous toutes ses formes, offrant aux couples une reconnaissance pour leur dévouement et leur affection.

« La nuit des amoureux » promet d'être une soirée exceptionnelle dédiée à l'amour et à la musique. Réservez dès maintenant vos billets pour vivre cela à l'hôtel Omericain Guardian de Kintélé. Les couples présents auront l'opportunité de se rapprocher, de partager des moments de complicité et de créer des souvenirs qui dureront toute une vie.