Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Startrunk 242 lance une campagne en faveur des étudiants congolais

Startrunk 242, en partenariat avec Rokoto consulting, lance une grande campagne de sensibilisation universitaire sur l'entrepreneuriat. Inscrite dans le cadre de l'année de la jeunesse, cette initiative vise à former et à accompagner plus de cinq mille étudiants dans plusieurs universités à travers le pays afin qu'ils deviennent des acteurs majeurs du développement économique et social.

Sur le thème « Réveillons le potentiel entrepreneurial de la jeunesse congolaise », les organisateurs veulent, par le programme passionnant qui a débuté le 3 février à Pointe-Noire, promouvoir et soutenir les jeunes étudiants visionnaires et innovateurs congolais animés par le désir de créer un impact positif et durable dans leurs communautés respectives. Il s'agit donc de rassembler une communauté dynamique des jeunes étudiants leaders, tous unis par une même vision d'apporter des changements significatifs à l'échelle nationale, régionale, continentale et internationale.

« Un événement unique pour développer l'esprit d'initiative, apprendre des experts et se préparer à bâtir un avenir ambitieux. Parce que la jeunesse n'est pas un obstacle, mais une force pour construire l'avenir dès aujourd'hui. Cette campagne vise à connecter étudiants, institutions et partenaires pour sensibiliser à l'entrepreneuriat, réduire le chômage et former une génération de leaders capables de relever les défis locaux et de s'imposer à l'échelle nationale et internationale », a indiqué Aymar sacré, responsable de Startrunk

En d'autres termes, la Startrunk 242 est une opportunité pour faire connaître les talents prometteurs et innovateurs des étudiants grâce aux réseaux auxquels elle est affiliée, de faire émerger des talents et d'encourager les idées novatrices qui participent au dynamisme économique du pays. « Le but de cette campagne est d'inculquer aux jeunes étudiants congolais les valeurs du leadership, de créativité et de résilience nécessaires pour entreprendre. En leur offrant des outils pratiques et stratégiques, ce programme entend transformer des idées prometteuses en projets concrets qui contribuent à l'essor économique et à la création d'emploi au Congo », a fait savoir le responsable de la Startrunk 242.

La vision est de faire de ce programme une plateforme de choix pour le lancement des entreprises compétitives avec la conviction que l'entrepreneuriat et l'innovation joueront un rôle significatif dans l'accélération du progrès social et l'amélioration du niveau de vie des Congolais, exploiter le potentiel des étudiants et créer des opportunités de terrain en facilitant et en renforçant l'entrepreneuriat et l'innovation auprès des jeunes étudiants, contribuer au développement d'un écosystème entrepreneurial performant et durable au Congo, développer et renforcer les compétences des jeunes étudiants entrepreneurs congolais, stimuler la force entrepreneuriale des jeunes étudiants en leur permettant de créer des entreprises modernes novatrices et attractives, contribuer de manière significative à la création d'emplois et à la croissance économique.

Adressé aux jeunes étudiants évoluant dans divers domaines, ce programme, disent les organisateurs, va former et accompagner plus de cinq mille jeune étudiants entrepreneurs congolais en fonction de la pertinence de leurs projets, de manière à résoudre un problème social. Les étudiants bénéficient, par ailleurs, des formations adéquates en communication, en marketing, en gestion financière, en management des entreprises, des conférences-débats en présentiel autour des enjeux et défis liés à l'écosystème entrepreneurial au Congo, des séances de coaching et conseil, un accès aux réseaux pour faire connaître leurs initiatives.