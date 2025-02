Congo-Brazzaville: La Team Paiya en concert à Brazzaville

La Team Paiya, groupe musical congolais en pleine ascension, se produira le 22 février à Brazzaville. Ce concert promet d'être un événement mémorable, réunissant des fans et des amateurs de musique africaine.

Pour ce concert exceptionnel, le groupe prévoit d'interpréter ses plus grands succès, tels que "Joé Owè Filé", "Makossa" et "Afro Vibes". Les fans peuvent s'attendre à une soirée remplie de rythmes entraînants et de performances énergétiques qui promettent d'embraser la scène.

Plusieurs invités spéciaux sont attendus pour partager la scène avec la team Paiya, parmi lesquels des artistes locaux et internattionaux, pour ajouter une dimension collaborative et surprenante à la soirée.

En outre, diverses activités annexes sont prévues, telles que des séances de dédicaces, des rencontres avec des artistes et des ateliers de danse. Elles permettront aux fans de s'immerger pleinement dans l'expérience musicale et de créer des souvenirs inoubliables.

La Team Paiya a récemment été nominée pour plusieurs prix prestigieux dans le domaine de la musique africaine, notamment aux Trace Music Awards 2025. Sa chanson "Coup du marteau", réalisée en collaboration avec Tamsir, a été reconnue dans deux catégories prestigieuses : chanson de l'année et meilleure collaboration.

Aussi, la cérémonie prévue pour le 26 février prochain à Zanzibar, en Tanzanie, promet d'être un événement mémorable. Les votes du public joueront un rôle crucial, comptant pour 50 % de la décision finale. Cette reconnaissance témoigne du talent et de la créativité exceptionnels de la Team Paiya qui continue de captiver les auditeurs avec ses mélodies et ses collaborations inspirantes.

Depuis ses débuts, la Team Paya a su se démarquer par son énergie et sa créativité, gagnant rapidement une place importante sur la scène musicale africaine. Sa musique, un mélange unique de rythmes traditionnels et de sonorités modernes, a conquis le coeur de nombreux fans. Le groupe a collaboré avec plusieurs artistes de renom tels que Didi B et Abou Bassa, enrichissant ainsi son répertoire et sa portée musicale.

Le concert prévu marquera une nouvelle phase de l'aventure musicale de Team Paiya. Ce sera une occasion de célébrer la richesse de la culture musicale congolaise et d'applaudir les performances extraordinaires de ce groupe emblématique, qui continue d'inspirer et d'enchanter ses fans à travers le continent et au-delà.