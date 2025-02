En 1978, Michel Boyibanda, Youlou Mabiala et Loko Massengo Djeskain rentrent au bercail après avoir séjourné pendant plusieurs années à Kinshasa, en République démocratique du Congo, dans l'Ok Jazz pour les deux premiers et dans les orchestres Vévé et Sosoliso pour le troisième. Une fois au pays, une odyssée les attend.

De retour à Brazzaville et à la suite des oeuvres dédiées au Comité milliaire du parti, l'organe qui dirige l'Etat au lendemain de la mort du président Marien Ngouabi, Michel Boyibanda, Youlou Mabiala et Loko Massengo bénéficient d'un coup de pouce financier du président Joachin Yombi Opangault pour l'acquisition d'un équipement musical. Les trois musiciens se rendent donc en Europe et reviennent à Brazzaville avec du matériel flambant neuf puis créent par la suite, sous le vocable Les trois frères, l'orchestre dénommé "Rumbayas" qui veut dire "Rumba ya ba yaya" en lingala ou la "Rumba des grands" en français. Un orchestre nouveau né de la musique congolaise.

Après plusieurs semaines des répétitions au cinéma Le Paris (qui fut situé dans l'actuel site de l'immeuble de la CNSS au rond-point City center), la sortie officielle de l'orchestre Rumbayas a lieu au cinéma VOG qui fut pris d'assaut par de nombreux mélomanes, un parterre des journalistes et une partie de la crème mondaine brazzavilloise.

L'orchestre a pour membres Denis Loubassou, Dercy Mandiangu (guitare solo), Loussala Loussaint (guitare accoustique), Lubamba Djaffard (guitare basse), Mpouela du Pool (Tumba), Franck Nkodia et Roger (saxo), Zinga et Augustin (trompettes). Notons que les prestations de l'orchestre furent agrémentées par une équipe de danseuses dénommée" Les Rumbayas" composée d' Antoinette Yelessa, Nita Yona, Aziza et Adéla sous la conduite de Sonery, professeur de danse. Le répertoire fut dominé par les titres des trois frères, à savoir "Saley" de Youlou Mabiala, "Diallo" de Michel Boyibanda et "Ninelle" de Loko Massengo, des titres aux mélodies limpides qui emballèrent le public au cours de cette soirée. L'ambiance était au zénith.

Au sortir du cinéma VOG, des commentaires de toutes sortes émanant des mélomanes saluant et félicitant les trois frères pour cette première sortie bien réussie furent relayés par la presse écrite et audiovisuelle. Après avoir livré plusieurs concerts dans les différents bars dancing de Brazzaville, entre autres, au Mess mixte de garnizon, chez Bouya Bar, Lumi Congo ex Macédo, Super Jazz..., les trois frères se rendirent à la conquête du public de l'intérieur du pays, notamment à Dolisie, Pointe-Noire et Ouesso où ils connurent un succès immense. A suivre...