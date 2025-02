Congo-Kinshasa: Alimentation scolaire - Validation de la feuille de route pour l'élaboration de la stratégie nationale

En collaboration avec le Programme alimentaire mondial (PAM), le ministère de l'Education nationale et la Nouvelle citoyenneté (EDU-NC) a organisé, le 7 février à Kinshasa, la réunion de la Commission multisectorielle de validation de la feuille de route pour l'élaboration de la stratégie nationale d'alimentation scolaire.

La validaton de la feuille de route a pour objectif la rédaction et l'adoption d'une stratégie nationale d'alimentation scolaire en République démocratique du Congo (RDC). Au cours de la rencontre, il s'est agi aussi de présenter la version initiale de cette feuille de route et de valider un plan de rédaction de la stratégie (amendements et validation des membres du comité intersectoriel). C'est ainsi que des discussions ont eu lieu qui ont permis des ajustements pour garantir l'inclusion de tous les aspects pertinents dans les activités et la clarté des responsabilités de chaque acteur.

« Les repas au sein des écoles sont souvent les seuls dont bénéficient les élèves durant leur journée de classe dans plusieurs coins du pays. C'est ainsi que nous nous sommes dits que la mise ne place des cantines scolaires sur toute l'étendue de la République favorisera la rétention scolaire et l'accès à l'éducation à davantage d'enfants », a indiqué, dans son mot de bienvenue aux participants à l'atelier, Tracy Ntumba, conseillère de la ministre d'Etat de l'EDU-NC en charge des partenaires. Elle a, par ailleurs, circonscrit le contexte et rappelé les orientations de la réunion.

Pour sa part, Nafiou Issiaka, responsable du Programme d'alimentation scolaire au bureau du PAM en RDC, a laissé entendre : « Le PAM s'est engagé à accompagner le ministère d'EDU-NC dans la mise en oeuvre des cantines scolaires opérationnelles dans les provinces de Tanganyika et de Lomami. Et à Kinshasa, nous avons une ferme pilote à Inye dans la commune de N'sele. Ces expériences de terrain permettront certainement d'enrichir les discussions sur l'élaboration d'une stratégie d'alimentation scolaire propre à la RDC ».

Intégrées dans la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025, les cantines scolaires jouent un rôle clé dans l'amélioration de la fréquentation scolaire, l'état nutritionnel des élèves, le développement de l'économie locale et la réduction de la pauvreté, surtout lorsque les produits alimentaires sont achetés localement. Elles contribuent également à promouvoir l'éducation des filles, à réduire les disparités entre les sexes et à prévenir le recrutement des enfants dans les groupes armés.

Pour rappel, lors de la réunion du Conseil des ministres du 20 octobre 2023, le chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, avait souligné l'importance d'instaurer des cantines scolaires pour améliorer la concentration et la réussite des élèves, dans le cadre des réformes éducatives en cours. Il y a lieu de le relever, la revue conjointe de la Stratégie sectorielle de l'éducation (2025-2026), tenue en septembre 2024, avait recommandé de renforcer le cadre légal et de mobiliser les ressources pour étendre la couverture opérationnelle des cantines scolaires.

Le 17 octobre 2024, la ministre d'Etat, ministre de l'EDU-NC, Raïssa Malu, avait présidé la première réunion de la Commission multisectorielle permanente pour la mise en oeuvre du Programme d'alimentation scolaire en RDC. L'on se souvient qu'elle avait mis l'accent sur l'importance de la collaboration entre les différents ministères afin d'élaborer une feuille de route pour l'implémentation des cantines scolaires à travers le pays. Cette première réunion avait marqué une étape essentielle dans la mise en place d'un système d'alimentation scolaire au pays dans l'optique d'améliorer l'accès à une nutrition adéquate pour les enfants dans les écoles.

Et en décembre 2024, le ministère de l'EDU-NC et le PAM avaient signé un protocole de collaboration dont l'un des axes consiste à accompagner le gouvernement à disposer d'une stratégie nationale d'alimentation scolaire. Ainsi, le PAM accompagne la RDC dans la mise en oeuvre des cantines scolaires. Dans son plan stratégique 2020-2025, le PAM vise à atteindre progressivement environ 500 000 enfants. En 2023-2024, grâce à un partenariat avec le gouvernement, le Fonds des Nations unies pour l'enfance et d'autres acteurs avaient réussi à prendre en charge 143 346 élèves dans 257 écoles des provinces du Tanganyika, Lomami, Kasaï central/oriental, Nord-Kivu et Sud-Kivu qui bénéficiaient des repas chauds, accompagnés de campagnes de déparasitage. Des repas équilibrés et nutritifs, offerts dans des établissement scolaires les jours d'école, constituent souvent la seule source de nutrition équilibrée pour de nombreux enfants.

Malgré ces efforts, la RDC ne dispose pas encore d'une stratégie nationale d'alimentation scolaire, en dépit de son adhésion à la Coalition mondiale pour l'alimentation scolaire en juillet 2021 et la prise des engagements en 2022. C'est à juste titre que la Commission multisectorielle de validation de la feuille de route pour l'élaboration de la stratégie nationale d'alimentation scolaire s'active pour au finish parvenir à l'élaboration de ce document important.