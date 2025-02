Congo-Kinshasa: Pour Bintou Keita, il est impératif que des mesures urgentes soient prises pour stabiliser la région des Grands lacs et rétablir la paix

La cheffe de la MONUSCO, Bintou Keita, a estimé ce vendredi 7 février à Genève qu'il était impératif que des mesures urgentes soient prises pour stabiliser la région des Grands lacs, rétablir la paix et permettre une reconstruction durable.

Elle l'a dit dans son discours lors de la 37ème session spéciale du Conseil des droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme dans l'Est de la République démocratique du Congo.

« Je rappelle la nécessité de poursuivre les négociations diplomatiques entre les Gouvernements de la République démocratique du Congo et du Rwanda, notamment dans le cadre du processus de Luanda. Je tiens à souligner le risque d'expansion du conflit dans la région si des mesures urgentes, dissuasives et contraignantes ne sont pas prises pour arrêter l'escalade de la violence », a alerté Bintou Keita.

Situation humanitaire détériorée

Elle est revenue sur les conséquences de ces affrontements au Nord-Kivu, notamment la résurgence du choléra et le risque élevé de Mpox, l'interruption brusque de la scolarité des enfants, et la multiplication des violences sexuelles liées au conflit et des violences basés sur le genre.

« L'expansion territoriale du M23 au Nord-Kivu, où il occupe en partie quatre des six territoires, et la prise de certaines localités du territoire de Kalehe, au Sud-Kivu, ont causé des déplacements massifs. De plus, nous constatons des violations et des atteintes aux droits de l'homme, des dégradations matérielles, et un accès encore plus incertain aux services sociaux de base. Autrement dit, la situation humanitaire s'est drastiquement détériorée », a alerté la cheffe de la MONUSCO.

Elle fait remarquer que l'économie de la province du Nord-Kivu a également été affectée par le conflit.

« Les activités agricoles et minières, principales sources de revenus pour la population et le gouvernement provincial, sont paralysées. En même temps, la lutte contre l'impunité des crimes graves promue par les autorités nationales risque d'être fortement entravée par les dommages causés aux institutions judiciaires de Goma », relève Bintou Keita.