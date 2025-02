Rwanda: Le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne et la France demandent au Rwanda de retirer ses troupes de la RDC

La Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne et la France demandent au Rwanda de retirer ses troupes de la RDC. Ils ont lancé cet appel ce vendredi 7 février à la session spéciale du Conseil des droits de l'homme sur la situation des droits humains dans l'est de la République démocratique du Congo, tenue à Genève.

« La situation dans l'est de la RDC reçoit peu d'attention. Nous condamnons les récentes offensives du M23 et des forces rwandaises qui a aggravé la situation humanitaire déjà catastrophique. Le Royaume-Uni demande au Rwanda et au M23 d'ouvrir l'aéroport de Goma de toute urgence. Nous sommes horrifiés par des rapports faisant état de viols brutaux et de meurtre de centaines de femmes dans la prison de Munzenze à Goma. Nous devons réagir collectivement pour que l'impunité cesse », a déclaré le représentant du Royaume-Uni à Genève.

Pour l'Allemagne, le Rwanda doit retirer ses troupes et arrêter de soutenir le M23.

« Mon pays est alarmé par les rapports faisant état de massacres, de violences sexuelles exacerbées liées au conflit, d'exécutions sommaires, d'attaques sur les infrastructures civiles et d'une situation humanitaire désastreuse où le nombre des déplacés explose. La Belgique appelle toutes les parties au conflit à mettre fin aux violations du droit international humanitaire », a pour sa part, recommandé la représentante de la Belgique.

La France appelle, au-delà du retrait des troupes rwandaises de la RDC, à la « neutralisation des FDLR ».

« L'Espagne condamne les exécutions sommaires et l'enrôlement forcé des enfants et les violences sexuelles. Nous appelons le Rwanda à se retirer du territoire congolais et à respecter l'intégrité de la RDC et de cesser de soutenir les M23», exige Madrid.

Cette session extraordinaire a été convoquée à la suite d'une demande officielle soumise le lundi 3 février par la République démocratique du Congo et soutenue par des Etats membres du Conseil.