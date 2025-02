Ethiopie: Le Sous-Directeur général de la FAO souligne le rôle des légumineuses dans la mise en place de systèmes alimentaires mondiaux durables

Addis Ababa — M. Abebe Haile-Gabriel, Sous-Directeur général de la FAO et Représentant régional pour l'Afrique, a souligné le rôle crucial des légumineuses pour assurer un avenir alimentaire durable.

Alors que le nombre de personnes souffrant d'insécurité alimentaire dans le monde s'élève à 733 millions, dont une personne sur cinq en Afrique, il a insisté sur le besoin urgent de solutions transformatrices, soulignant que les légumineuses sont un moteur clé du changement.

Dans un article d'opinion envoyé à POA à la suite de la Journée mondiale des légumineuses 2025, le lundi 10 février, il a souligné que les légumineuses telles que les lentilles, les haricots, les pois chiches et les niébés ne sont pas seulement une source abordable de protéines, mais qu'elles offrent également des avantages environnementaux significatifs.

Elles contribuent à améliorer la fertilité des sols en fixant naturellement l'azote, en réduisant le besoin d'engrais synthétiques et en favorisant les pratiques agricoles durables.

Cette capacité unique des légumineuses les rend d'autant plus importantes que les agriculteurs sont confrontés à l'augmentation du coût des intrants et aux défis du changement climatique, a-t-il ajouté.

Pour ce qui est de l'avenir, M. Abebe a indiqué que la production mondiale de légumineuses devrait augmenter fortement, passant de 96 millions de tonnes en 2022 à 125 millions de tonnes d'ici à 2032.

Il a souligné que les efforts de la FAO pour intégrer les légumineuses dans les systèmes agricoles du monde entier s'alignent sur la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, en particulier l'objectif « Faim zéro ».

La Journée mondiale des légumineuses, célébrée chaque année le 10 février, est l'occasion pour la FAO de sensibiliser le public à l'importance des légumineuses pour la sécurité alimentaire et la durabilité.

M. Abebe a souligné la nécessité d'une plus grande collaboration et d'investissements dans la production et la transformation des légumineuses afin de garantir que ces cultures soient accessibles à toutes les communautés, en particulier dans les régions où la viande et les produits laitiers sont moins disponibles.

La population mondiale et la demande alimentaire continuant d'augmenter, M. Abebe a exhorté les gouvernements, les agriculteurs et les consommateurs à considérer les légumineuses comme un élément de la solution pour mettre en place des systèmes agroalimentaires résilients, inclusifs et durables.

« L'avenir de nos systèmes alimentaires dépend de l'intégration de la sagesse traditionnelle et de l'innovation moderne », a-t-il conclu, réaffirmant que les légumineuses sont essentielles pour que personne ne souffre de la faim.