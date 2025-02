Algérie: Le Général d'Armée Chanegriha reçu à New Delhi par le Chef d'Etat-major de la Défense des Forces armées indiennes

ALGER — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a été reçu, vendredi au 3e jour de sa visite officielle en République d'Inde, par le Général d'Armée Anil Chauhan, Chef d'Etat-major de la Défense des Forces armées indiennes, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

A l'entame, le Général d'Armée "s'est rendu au Mémorial national de Guerre dans la capitale indienne New Delhi. Après avoir reçu des explications sur l'histoire de ce monument, Monsieur le Général d'Armée a déposé une gerbe de fleurs et a observé une minute de silence à la mémoire des héros commémorés par ce Mémorial", précise la même source.

Par la suite, et au siège de l'Etat-major de la Défense, "Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'ANP, a été reçu par le Général d'Armée Anil Chauhan, Chef d'Etat-major de la Défense".

Après la cérémonie d'accueil, les deux parties "ont tenu des discussions sur les moyens de consolider la coopération militaire entre les deux pays, avant d'élargir les discussions aux délégations des deux pays, en présence des Commandants des Forces armées indiennes et des membres de la délégation militaire algérienne, ainsi que de l'ambassadeur algérien auprès de la République de l'Inde, Ali Achoui, afin d'évaluer la coopération militaire bilatérale entre l'Algérie et l'Inde, qui entretiennent des relations de coopération solides, marquées par une histoire commune de soutien réciproque et de solidarité", relève le communiqué.

Lors de cette rencontre, le Général d'Armée a prononcé une allocution à travers laquelle il a exprimé "sa considération et sa gratitude pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé et à la délégation qui l'accompagne, souhaitant que cette visite contribue à approfondir les liens de coopération entre les deux pays".

"Tout d'abord, il m'est agréable de vous faire part de ma profonde gratitude pour l'accueil et les marques d'hospitalité que vous nous avez réservés depuis notre arrivée en cette terre séculaire de l'Inde, souhaitant que cette visite soit une occasion pour l'échange de points de vue sur les questions d'intérêt commun et une opportunité pour asseoir les bases d'une coopération militaire bilatérale", a-t-il affirmé.

Le Général d'Armée a également "rappelé l'histoire commune honorable qui unit les deux pays, dont les liens historiques ont permis d'établir une amitié solide, évoluant à travers le temps pour s'élargir à divers domaines politique, économique et de défense".

"En effet, l'Algérie considère l'Inde comme un modèle de progrès et de développement dans divers domaines, de la technologie à l'industrie, ouvrant ainsi des perspectives à nos deux pays pour examiner les moyens de consolider nos relations bilatérales et notre coopération militaire", a-t-il souligné.

"Je tiens également à saisir cette occasion afin de rappeler l'histoire commune qui unit nos deux pays, notamment en ce qui concerne nos positions constantes et partagées dans le cadre du processus de Bandung et de l'Organisation des pays non-alignés", a ajouté le Général d'Armée.

"Dans ce cadre, l'Algérie et l'Inde font partie du monde africain et asiatique et partagent des points communs qui remontent à leurs luttes espectives contre le colonialisme. L'inde étant l'un des premiers pays qui a soutenu le combat du peuple algérien pour son indépendance, de même que l'Algérie avait adopté des positions mémorables en soutien à l'Inde sur le plan international. Ces liens historiques ont contribué à bâtir une relation d'amitié solide, évoluant à travers le temps, pour s'élargir à divers domaines politique, économique et de défense", a-t-il soutenu.

De son coté, le Général d'Armée Anil Chauhan, "a fait part de sa joie d'accueillir Monsieur le Général d'Armée, Saïd Chanegriha", saluant par la même occasion "la qualité des relations bilatérales entre les deux pays, avant de souligner son aspiration à les rehausser davantage à l'avenir", note le communiqué du MDN. A l'issue, les deux parties ont échangé des cadeaux symboliques.