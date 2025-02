Algérie: Cyclisme/Tour d'Algérie 2025 - La 25e édition promet un spectacle grandiose à travers l'Est et le Sud du pays

ALGER — La 25e édition du Tour d'Algérie cycliste (TAC-2025), prévue du 9 au 18 février, s'annonce comme un véritable défi pour les dix-sept (17) équipes engagées, tout en offrant aux spectateurs un aperçu unique des paysages touristiques de l'Est et du grand Sud algériens, avec un parcours spectaculaire de 1404 km, répartis sur dix étapes traversant 13 villes du pays.

Cette 25e édition du Tour sera marquée par un départ symbolique en Tunisie avec l'organisation du Grand Prix de Sakiet Sidi Youcef, le samedi 8 février, en commémoration des massacres perpétrés par l'armée coloniale le 8 février 1958 dans cette même ville.

Outre les dix étapes au programme, la TAC-2025 s'accompagnera également de deux autres Grands Prix : le Grand Prix de la Sonatrach à Hassi Messaoud (jeudi 20 février), en célébration de la proclamation de la nationalisation des hydrocarbures le 24 février 1971, et le Grand Prix d'Alger "Djamel Boukercha" (samedi 22 février), en l'honneur à l'ancien journaliste sportif de la radio nationale "Chaine 3", décédé en 2023.

Sur un parcours total de 1404 km, les dix étapes du TAC 2025 traverseront essentiellement des villes de l'Est et du Grand sud du pays : Guelma, Constantine, Sétif, Batna, Biskra, Boussaâda, Djelfa, Laghouat, Ghardaïa et Ouargla.

Le départ officiel du TAC-2025 sera, donc, donné le dimanche 9 février avec une étape de 103,2 km entre Guelma et Constantine. Un premier défi pour les coureurs, qui enchaîneront ensuite, lors de la deuxième étape, assez rude, avec un parcours de 145,5 km entre Constantine et Sétif.

Pour la troisième étape, le peloton mettra le cap sur Batna (130.6 km), en passant tout près des cimes enneigées des Aurès, avant d'amorcer la descente vers le grand Sud et ses paysages féériques, en faisant escale dans les oasis de Biskra (4e étape, 156.3 km) et Boussaâda (5e étape, 171.2 km).

Les péripéties des coureurs du TAC-2025 se poursuivront sur un rythme tout aussi soutenu avec des distances variées allant de 107,5 km (7e étape entre Djelfa et Laghouat) à la plus longue de l'épreuve, qui s'étendra sur 197,8 km entre Laghouat et Ghardaïa (8e étape). Ce dernier tronçon, particulièrement long, testera la résistance des cyclistes avant les étapes finales.

Les étapes 9 et 10, reliant Ghardaïa à Ouargla et Ouargla à Hassi Messaoud, concluront cette édition en beauté, avec la dernière étape d'une distance de 83,5 km "seulement", offrant aux sprinteurs une occasion de briller avant l'ultime ligne droite.

Une participation internationale renforcée

Pour cette 25e édition, les organisateurs ont retenu 17 équipes, dont six algériennes, parmi lesquelles le Madar Procycling Team et la sélection nationale "Elite", qui regroupent les meilleurs coureurs algériens à l'image du vainqueur de la dernière édition, Nassim Saïdi, du sprinter Yacine Hamza, ou encore du chevronné Youcef Reguigui.

Les autres équipes représenteront des pays africains, asiatiques et européens, comme la Team Flanders de Belgique, la Glory Mentech de Chine, ou encore les sélections tunisienne et érythréenne. Ce large éventail de participants promet une compétition relevée, avec des coureurs de classe mondiale affrontant les défis du parcours algérien.

Inscrits au calendrier de l'Africa Tour de l'Union cycliste internationale (UCI), le Tour d'Algérie et les trois Grands Prix, placés sous le contrôle d'un collège de commissaires de course, présidé par le Belge Patrick Demunter, seront une étape importante pour récolter des points en prévision des Championnats du monde sur route 2025, prévus pour la première fois sur le continent africain, au Rwanda.

Pour cette édition, les organisateurs ont également prévu une riche programmation culturelle en parallèle de la compétition. Les participants et les spectateurs auront l'opportunité de découvrir la richesse historique et culturelle des villes traversées. Des activités autour de la caravane du Tour seront organisées à chaque étape, offrant une immersion dans la culture locale.

Par ailleurs, au terme de chaque étape, sept maillots seront attribués : le maillot bleu pour le vainqueur de l'étape, le jaune pour le leader du classement général, le blanc pour le meilleur jeune, le vert pour le meilleur sprinter, le maillot à pois pour le meilleur grimpeur, l'orange pour le coureur le plus combatif, et enfin le maillot rouge pour le meilleur cycliste algérien. En plus de ces distinctions, des récompenses financières sont prévues pour le vainqueur d'étape et le porteur du maillot jaune à l'issue de chaque journée.

Pour la couverture médiatique de cet évènement sportif, les organisateurs ont engagé une équipe spéciale, en plus des médias accrédités pour couvrir le TAC 2025, qui aura pour mission de retransmettre en direct les 30 derniers km de chaque étape, via les comptes officiels du Tour sur les réseaux sociaux. Une initiative qui renforcera la visibilité de l'événement et permettra aux fans de suivre l'évolution de la course en temps réel.

Le Tour d'Algérie cycliste 2025 s'annonce ainsi comme un événement incontournable, mêlant sport de haut niveau, découverte de nouveaux territoires et une forte dimension culturelle. Une belle manière de célébrer cette 25e édition d'un tour qui reste un symbole de la "petite reine" africaine et internationale.

Le tracé de la 25e édition

Le tracé du Tour d'Algérie cycliste (TAC-2025) prévu en dix étapes du 9 au 18 février, à travers 13 villes de l'Est et du Sud du pays sur un parcours total de 1404 kilomètres :

Tracé du Tour d'Algérie cycliste 2025 :

1re étape (dimanche 9 février) : Guelma - Constantine (103.2 km)

2e étape (lundi 10 février) : Constantine - Sétif (145.5 km)

3e étape (mardi 11 février) : Sétif - Batna (130.6 km)

4e étape (mercredi 12 février) : Batna - Biskra (156.3 km)

5e étape (jeudi 13 février) : Biskra - Boussaâda (171.2 km)

6e étape (vendredi 14 février) : Boussaâda - Djelfa (115 km)

7e étape (samedi 15 février) : Djelfa - Laghouat (107.5 km)

8e étape (dimanche 16 février) : Laghouat - Ghardaïa (197.8 km)

9e étape (lundi 17 février) : Ghardaïa - Ouargla (189.5 km)

10e et dernière étape (mardi 18 février) : Ouargla - Hassi Messaoud (83.5 km)

Dates des Grands Prix :

Samedi 8 février : Grand Prix de Sakiet Sidi Youcef (122 km)

Jeudi 20 février : Grand Prix Sonatrach à Hassi Messaoud (141 km)

Vendredi 21 février : Grand Prix d'Alger (84 km).

Liste des équipes engagées

Liste des 17 équipes engagées sur le Tour d'Algérie cycliste (TAC-2025) prévu en dix étapes du 9 au 18 février courant, à travers 13 villes de l'Est et du Sud du pays sur un parcours total de 1404 kilomètres :

Liste des équipes retenues au TAC-2025 :

1.Madar Procycling Team (Algérie)

2.Majd El Guerara (Algérie)

3.MC Alger (Algérie)

4.IRBEK El Kantra (Algérie)

5.Sélection nationale algérienne "Elite"

6.Sélection nationale algérienne "Développement"

7.Sélection nationale tunisienne

8.Sélection nationale égyptienne

9.Sélection nationale mauricienne

10.Sélection nationale érythréenne

11.Team Flanders (Belgique)

12.Team Technipes Inemilia Romania (Italie)

13.Universe Cycling Team (Pays-Bas)

14.CLN Cycling (Suisse)

15.Team Stork (Allemagne)

16.ASC Monsters (Indonésie)

17.Glory Mentech (Chine).