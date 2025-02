Afrique: Présidence mauritanienne de l'UA - Des performances à préserver

NOUAKCHOTT — La présidence de l'Union africaine (UA) par la Mauritanie (février 2024- février 2025) a été marquée par des performances sur tous les plans, laissant un héritage important à préserver au profit du continent.

Précisant les contours de sa vision dès la prise de ses fonctions en tant que président en exercice de l'UA, le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a clairement identifié dans son discours d'investiture les problèmes majeurs dont souffre l'Afrique, en mettant l'accent sur l'urgence de résoudre des questions lancinantes, à l'instar de l'éducation, des conflits armés, de l'exploitation des richesses du continent et de la sécurité alimentaire.

S'agissant de l'éducation, les efforts ont abouti à l'organisation à Nouakchott d'un sommet, auquel ont participé un certain nombre de chefs d'Etat, dont le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, des dizaines de ministres concernés par l'éducation sur le continent, ainsi que des experts du domaine et des partenaires au développement.

Concernant le dossier de la paix et de la stabilité, le président en exercice de l'Union africaine a effectué une visite dans la capitale libyenne, Tripoli, au cours de laquelle il a rencontré diverses parties libyennes et reçu d'autres parties au palais présidentiel à Nouakchott, dans le cadre des efforts visant à mettre fin à l'instabilité dans ce pays, où la situation a des répercussions directes sur les pays du Sahel africain.

Pour ce qui est du conflit au Soudan, l'engagement de la Mauritanie s'est soldé par l'organisation d'une conférence à Nouakchott sur la crise soudanaise et l'accueil par le président mauritanien du chef de l'armée et président du Conseil de souveraineté de transition soudanais, Abdel Fattah Al-Burhan.

A cette occasion, le président de l'UA a appelé à cesser les combats pour épargner le sang des Soudanais et sauver le pays et son avenir, exprimant la disposition de la Mauritanie et de l'Union africaine à tout mettre en oeuvre pour y parvenir.

Toujours dans le domaine de la médiation, le président en exercice de l'UA s'est montré également efficace face à la récente reprise des combats dans l'Est de la République démocratique du Congo entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise, en appelant fermement à un cessez-le-feu et à la recherche d'une solution pacifique.

Il a, en outre, chargé le Conseil africain de paix et de sécurité à prendre l'initiative de tenir une réunion consacrée à la discussion de la crise congolaise.

Au plan diplomatique, l'Union africaine a connu un rayonnement international remarquable sous la présidence mauritanienne et M. El Ghazouani a participé à de nombreux sommets et réunions onusiennes et internationales, défendant avec force la nécessité de rendre justice à l'Afrique et renforcer la coopération avec ses partenaires.

Au plan des intérêts économiques du continent, sous la présidence mauritanienne de l'Union africaine, un sommet sur l'économie africaine s'est tenu à Abidjan et la Tanzanie a accueilli un sommet sur l'énergie.