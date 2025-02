ALGER — Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui coprésidera, samedi, à El Kef (Tunisie), avec son homologue tunisien, M. Kamel Madouri, la cérémonie de commémoration du 67e anniversaire des événements de Sakiet Sidi Youssef, a indiqué vendredi un communiqué des services du Premier ministre.

Cette occasion constituera, selon la même source, "une opportunité pour rappeler les sacrifices et l'histoire de la lutte commune des peuples algérien et tunisien contre l'occupation française pour le recouvrement de la liberté et de la dignité.

Les deux parties procéderont également à l'examen des moyens à même de renforcer la coopération bilatérale, conformément à la vision commune des dirigeants des deux pays, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et son frère, le Président M. Kaïs Saïed, visant à établir un partenariat stratégique efficace entre les deux pays".

Le Premier ministre sera accompagné, lors de cette visite, par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, M. Laïd Rebiga, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale à l'étranger, M. Sofiane Chaib, conclut le communiqué.