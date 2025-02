Afrique: Conflit dans l'Est de la RDC - L'Algérie appelle à la 'retenue' et à la 'désescalade'

GENEVE — L'Algérie est "profondément préoccupée" par la reprise du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC) et appelle à la "retenue" et à la "désescalade" dans la perspective de permettre la reprise du dialogue, a indiqué vendredi le Représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies à Genève, Rachid Bladehane.

Dans son intervention lors d'une session extraordinaire du Conseil des droits de l'Homme sur la RDC, à la demande de cette dernière, M. Bladehane a déclaré que l'Algérie "est profondément préoccupée par la reprise du conflit à l'Est de la RDC, engendrant des violences systémiques, en particulier les attaques contre les civils, les femmes et les enfants, ainsi que des violations massives des droits humains et du droit humanitaire", qualifiant d'"alarmante" la situation de vulnérabilité extrême dont souffrent des millions de Congolais.

"L'Algérie insiste sur l'importance vitale de garantir l'accès de l'aide humanitaire aux personnes vulnérables et rappelle à toutes les parties leurs obligations en vertu du droit international humanitaire : la vie des civils et celle du personnel humanitaire doivent être protégées, l'acheminement de l'aide doit se faire sans entrave, et les corridors humanitaires doivent être respectés", a-t-il ajouté.

L'Algérie "appelle instamment à la retenue et à la désescalade dans la perspective de permettre la reprise du dialogue, en vue d'une solution politique à même de mettre fin à la souffrance des Congolais, de garantir le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC, et d'instaurer une paix durable dans la région", poursuit le diplomate.

Dans cet esprit, a-t-il souligné, l'Algérie "fait sienne les conclusions des Sommets extraordinaires de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC) et de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC)", se réjouissant, particulièrement, de la tenue, en ce moment, à Dar Es Salam, d'un sommet conjoint SADC-EAC.

Bladehane a, en outre, réaffirmé que l'Algérie "soutient pleinement les processus régionaux en cours et appelle toutes les parties à honorer leurs engagements. Elle exprime, malgré une lourde adversité, ses encouragements et son soutien au Kenya et à l'Angola dans leurs efforts de médiation".

L'Algérie "se dit prête à accompagner ces efforts de médiation régionale en cours et à oeuvrer au service du rétablissement de la paix et de la stabilité en RDC et dans la région des Grands Lacs", a-t-il conclu.