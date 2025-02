communiqué de presse

La commission d'enquête soutiendra les efforts visant à amener les auteurs d'exactions à rendre compte de leurs actes

Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a décidé aujourd'hui par consensus d'ouvrir une mission urgente d'établissement des faits et une commission d'enquête sur les atrocités commises par toutes les parties au conflit armé dans l'est de la République démocratique du Congo. Le Conseil est parvenu à cette décision lors d'une session spéciale sur la crise, organisée à la demande de la RD Congo avec le soutien de 48 pays du monde entier.

Au cours des combats récents dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, s'est emparé de la ville de Goma, précédemment contrôlée par l'armée congolaise et ses milices alliées. Les groupes de défense des droits humains, l'ONU et les médias ont fait état d'exécutions sommaires, de viols, y compris de viols collectifs, de pillages, de travail forcé illégal et de conscriptions forcées illégales.

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a exprimé son inquiétude la semaine dernière du fait que « cette dernière escalade risque d'aggraver encore le risque de violences sexuelles liées au conflit », qui constituent « une caractéristique effroyable des conflits armés dans l'est de la République démocratique du Congo depuis des décennies ».

La commission d'enquête, demandée par 79 groupes de défense des droits congolais, régionaux et internationaux, enquêtera sur et documentera les violations du droit international humanitaire et des droits humains commises par les parties belligérantes, recueillera et conservera les preuves des crimes internationaux et identifiera les personnes responsables d'avoir commis des atrocités afin de soutenir les efforts visant à leur faire rendre comptes de leurs actes.

La création d'une commission d'enquête montre la reconnaissance croissante de la communauté internationale de la nécessité de lutter contre l'impunité concernant les violations commises dans le passé dans l'est de la RD Congo ; cette impunité alimente la commission d'exactions depuis des décennies. Le nouveau mécanisme sera un outil important dans les efforts visant à faire rendre des comptes aux auteurs de crimes graves, à mettre fin au cycle des abus et de l'impunité, et à soutenir le droit des victimes et des survivants à la vérité, à la justice et aux réparations.

Jusqu'à maintenant, il a été difficile de documenter les abus commis dans les zones contrôlées par le M23, car le groupe armé a l'habitude de cibler les activistes et de restreindre les libertés d'expression, de mouvement et d'association. Le principal organe de l'ONU chargé des droits humains envoie un message clair : les abus graves seront documentés et dénoncés.

Les gouvernements préoccupés devraient ajouter à cette étape importante vers la justice d'autres mesures immédiates visant à protéger les civils, y compris les nombreuses personnes déplacées, et fournir une assistance d'urgence aux personnes touchées, y compris aux survivantes de violences sexuelles. Ils devraient faire pression sur les forces rwandaises et le M23 pour qu'ils garantissent l'accès et facilitent l'acheminement de l'aide humanitaire à la population de Goma, et exhorter toutes les parties à mettre fin aux abus commis contre les civils.

Hilary Power, Directrice du plaidoyer auprès de l'ONU à Genève