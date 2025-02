Ile Maurice: Le rêve ambitieux de Konstantin Aksenov et Vashil Jasgray

L'île Maurice est mondialement connue pour ses lagons cristallins et ses vents idéaux pour le kitesurf. Aujourd'hui, une nouvelle initiative ambitieuse pourrait révolutionner la pratique de ce sport pour les jeunes Mauriciens. La rencontre entre Konstantin Aksenov, kitesurfeur professionnel et multiple détenteur de records mondiaux, et Vashil Jasgray, membre du Kolektif Rivier Nwar, a donné naissance à un projet : ouvrir une école de kitesurf à Maurice, dans la région du Morne.

Konstantin Aksenov est bien plus qu'un athlète. Originaire de St-Pétersbourg, il est un sportif accompli, juge international, formateur, secouriste certifié, skipper et véritable entrepreneur du sport. Installé à Maurice depuis plus de dix ans, il s'est forgé une réputation de sportif hors pair, toujours prêt à repousser les limites. Son palmarès impressionnant inclut notamment un triple record Guinness.

Au fil des années, Konstantin a multiplié les exploits en kitesurf, dont les traversées Maurice-La Réunion en 2018, Russie-Japon en 2019, Bahamas-Miami en 2021 et Cuba-Mexique en 2023. En parallèle de sa carrière de sportif de haut niveau, il a également investi dans plusieurs projets nautiques et sportifs à Maurice, notamment en tant que propriétaire de Wakesurf Company et Ocean11 Boat Trip.

Lors d'une rencontre avec Vashil Jasgray, militant actif du Kolektif Rivier Nwar, Konstantin a eu une discussion qui pourrait bien changer l'avenir du kitesurf à Maurice. Leur ambition commune ? Créer une école de kitesurf au Morne, un des meilleurs spots de l'île, mais où ce sport reste encore inaccessible à de nombreux jeunes Mauriciens. L'objectif est double : d'une part, offrir aux jeunes Mauriciens, notamment ceux du Morne et de La Gaulette, une initiation gratuite au kitesurf et de l'autre, rendre ce sport plus accessible, en brisant la barrière financière qui empêche de nombreux talents locaux d'émerger.

Ce projet est d'autant plus important que le kitesurf, bien que très populaire auprès des touristes, reste un sport de luxe à Maurice. L'achat des équipements, les cours et l'assurance représentent un coût considérable, rendant la pratique quasi impossible pour de nombreux jeunes Mauriciens.

L'ouverture de l'école est prévue pour octobre, mais le défi est de taille. Il faudra investir dans du matériel, couvrir les frais d'assurance et recruter des instructeurs qualifiés. Toutefois, avec l'expérience entrepreneuriale de Konstantin et l'engagement social de Vashil Jasgray, le projet a toutes les chances de voir le jour. «Ce n'est pas seulement une école de kitesurf. C'est un moyen d'ouvrir de nouvelles opportunités pour les jeunes du Morne et de La Gaulette», explique Vashil Jasgray. «Nous voulons leur donner les moyens de pratiquer ce sport, de se professionnaliser et peut-être même, d'en faire une carrière.»

Avec le soutien d'acteurs locaux, d'associations et de sponsors, ce rêve pourrait bientôt devenir une réalité. Et qui sait ? Peut-être que la prochaine génération de champions de kitesurf mauriciens naîtra de cette initiative.