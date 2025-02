Soudan: Le bâtiment de l'Agence de Presse Soudanaise (SUNA) a été complètement détruit et pillé par les milices rebelles

Port Soudan — Le Siège Principal de l'Agence de Presse Soudanaise (SUNA), situé dans l'avenue Al-Jumhuriya, dans le centre de Khartoum, a été totalement détruit, pillé et vandalisé par la milices rebelle FSR. Des équipements et des appareils ont été endommagés et des voitures, y compris la camionnette de TV En-direct et les générateurs, ont été incendiées.

Le ministre de la Culture et de l'Information, porte-parole officiel du gouvernement, M. Khaled Ali Al-Eaysir a appelé les institutions médiatiques internationales et régionales à condamner et à criminaliser la destruction systématique des institutions médiatiques soudanaises par la milice rebelle -Forces de Soutien Rapide (FSR), croyant au principe de la liberté des médias et à son rôle pionnier.

Il a souligné la détermination de l'État à construire des institutions médiatiques après la guerre.

Un certain nombre d'employés de l'agence ont été arrêtés dans la matinée du samedi 15 avril 2023. Ils n'ont pu partir que 72 heures plus tard.\ OSM