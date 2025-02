Une trentaine d'hommes d'affaires brésiliens séjournent actuellement à Dakar afin d'explorer de nouvelles opportunités économiques. À cet effet, une convention de partenariat a été signée entre le président de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar (CCIAD), Abdoulaye Sow, et le chef de la délégation multisectorielle brésilienne, dans le but de renforcer les relations bilatérales et d'explorer de nouvelles perspectives de collaboration.

L'axe Dakar-Brasilia se consolide. Hier, dans le cadre d'une mission économique, les opérateurs économiques brésiliens et sénégalais ont échangé sur les opportunités d'affaires mutuelles entre leurs deux pays.

Lors de cette rencontre, le chef de la délégation multisectorielle brésilienne, Alex Giacomelli, a souligné que l'Afrique constitue une priorité majeure de la politique étrangère de son pays. À ce titre, le renforcement du partenariat avec les nations d'Afrique de l'Ouest, en particulier le Sénégal, s'impose comme une évidence. Il a ainsi déclaré : « Cet événement illustre l'engagement renouvelé du Brésil en faveur du renforcement de la coopération économique et commerciale entre nos deux pays. L'exploration de nouvelles opportunités d'affaires représente un levier essentiel pour dynamiser les relations entre le Brésil et le Sénégal, deux nations unies par des liens d'amitié historiques ainsi que par des affinités sociales et culturelles. »

Le diplomate brésilien en poste à Dakar, Bruno Luiz Dos Santos Cobuccio a renchéri en affirmant qu'un vaste potentiel reste encore à exploiter en matière de commerce et d'investissements entre les deux nations. Il a ajouté : « J'espère que cette mission commerciale ne constituera que la première étape d'une série d'initiatives conjointes, émanant tant des gouvernements que des organisations des deux pays, afin de saisir pleinement ces opportunités de création de richesse et de prospérité pour nos peuples. »

Le président de la CCIAD a, pour sa part, mis en avant le dynamisme économique du Brésil, un pays en pleine mutation, doté d'une puissance agricole et industrielle remarquable à l'échelle mondiale. Il a rappelé que :

« Fortement tourné vers l'international, le Brésil excelle notamment dans les grandes cultures d'exportation telles que le café, le soja et le maïs, ainsi que dans la production de biocarburants, l'industrie et l'exploitation minière. »

Il a également souligné les atouts du Sénégal, qui, grâce à sa stabilité politique, son économie dynamique et sa position stratégique en Afrique de l'Ouest, constitue un environnement propice aux investissements. Il a insisté sur les réformes structurelles ambitieuses mises en oeuvre dans le pays, visant à moderniser les infrastructures, à renforcer le secteur industriel et à promouvoir l'innovation. Il a par ailleurs évoqué les opportunités considérables qu'offrent des secteurs clés tels que l'agriculture, les énergies renouvelables, les technologies de l'information et le tourisme aux investisseurs brésiliens.

Enfin, il convient de rappeler que le Brésil et le Sénégal ont déjà établi des partenariats dans divers domaines, notamment l'horticulture, l'élevage, la production de riz, la culture du manioc, l'agriculture familiale, les biocarburants et la lutte contre la drépanocytose.