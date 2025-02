Madagascar: Trail - La course « Backyard Ultra » débarque au pays

Endurance et résilience

Le centre Ketsa à Vontovorona abritera, les 14, 15 et 16 février, la première édition de la course Backyard Ultra by Ketsa. Cet événement réunira des athlètes, amateurs comme confirmés, autour d'une compétition hors du commun. Les participants devront courir une boucle de 6,7 km chaque heure. Tant qu'ils terminent leur boucle dans le temps imparti, ils pourront repartir pour une nouvelle boucle à l'heure suivante. Le dernier coureur restant en lice sera déclaré vainqueur. Ce format met à l'épreuve non seulement les capacités physiques mais aussi la stratégie et la force mentale des participants.

Cette course se déroulera dans l'enceinte de l'ONG Ketsa, qui oeuvre depuis 1997 dans les domaines de l'éducation, du social et de la santé-nutrition à travers son centre d'accueil de jour, le Centre Ketsa. Son programme propose un accompagnement holistique et de long terme à 200 enfants et jeunes par an parmi les plus vulnérables, issus de la commune rurale d'Alakamisy Fenoarivo. L'objectif est de les aider à réaliser leur plein potentiel et à devenir des agents du changement dans leur communauté. Les fonds récoltés serviront à soutenir les actions du centre.

Programmes

Les inscriptions sont déjà ouvertes en ligne via la page Facebook de l'ONG Ketsa, et les places sont limitées. La participation à cette course est fixée à 80 000 ariary et elle est ouverte à tous les passionnés de sport, quel que soit leur niveau. Des animations, des stands gastronomiques et des moments de partage seront organisés pour offrir une expérience inoubliable aux participants et aux spectateurs.

L'association Yas Madagascar mettra à disposition des organisateurs une clinique mobile et des volontaires. Les participants seront également équipés de kits solaires Mbalik, qui seront utilisés durant la nuit.