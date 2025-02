Madagascar: Industrie - Le GCID pour un meilleur accès aux informations et documentations

Désormais le public, qu'il soit individuel ou professionnel, a droit à un meilleur accès aux informations documentations et services du ministère de l'Industrialisation.

Ce département clé de l'économie continue à innover en mettant en place le Guichet Central d'Informations et de Documentations (GCID)

Politique générale de l'Etat

Situé dans les locaux du MIC à Ambohidahy, le GCID est un espace dédié à l'accueil des usagers comme les particuliers, les opérateurs économiques, les entreprises, des coopératives, des chercheurs, des étudiants, des associations... Le guichet offre, entre autres services, les informations, les documentations, les appuis et conseils à la création d'entreprises... Il s'agit en somme de donner aux usagers toutes les réponses à leurs besoins et à leurs attentes.

« Cette démarche entre dans le cadre de la réalisation de la politique générale de l'Etat en matière d'industrialisation et démontre la volonté du ministère d'améliorer les offres de services de qualité aux usagers », a déclaré le ministre de l'Industrialisation et du Commerce, David Ralambofiringa, hier durant l'inauguration du GCID. Ce guichet se charge également de la réception des différentes demandes adressées par les usagers auprès du MIC. Et ce, avec un traitement le plus rapide possible et avec une bonne organisation en coordination. Le GCID est accessible tous les jours ouvrables de 8h à 12h le matin et de 13h à 16h l'après-midi. Les plaintes ou demandes d'informations peuvent être formulées, auprès des responsables ou par le biais des statistiques et outils prévus à cet effet.

CATI

Le GCID fait également office de centre de documentation grâce au Centre d'Assistance à la Technologie et à l'Innovation (CATI) qui donne accès aux informations relatives aux évolutions technologiques, et aux données internationales sur les innovations. Il en est de même de la Plateforme d'Information Commerciale de Madagascar (PICM), qui offre des conseils et des informations sur les activités commerciales et l'entrepreneuriat local, tout en ayant des liens avec l'international.

Les visiteurs peuvent accéder gratuitement et directement au site www.pic.commerce.mg en se rendant à Ambohidahy. Le Guichet Central d'Information et de Documentation sert également de lieu de rencontre pour les entrepreneurs, les gestionnaires d'entreprises ou ceux issus de coopératives. Un guichet multiservice en somme et avec un accueil de grande qualité, desservi par les techniciens du ministère de l'Industrialisation et du Commerce facilitent les échanges grâce à leur expérience.