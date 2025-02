Madagascar: Transition énergétique - Feu vert pour l'expansion du réseau électrique et des énergies renouvelables

L'amélioration de l'accès à l'électricité a fait partie des grands sujets discutés en Conseil des ministres de cette semaine. Le MEH (Ministère de l'Energie et des Hydrocarbures) a évoqué plusieurs projets qui transformeront le paysage énergétique du pays.

Le Conseil des ministres du 5 février dernier a validé le projet Tana Medium Ring, qui vise à améliorer l'accès à l'électricité dans la Capitale et ses environs. Ce projet comprend la construction de 193 km de lignes de transport électrique de 90 kV ainsi que le renforcement des infrastructures existantes sur le RIA (Réseau interconnecté d'Antananarivo). Huit nouvelles sous-stations verront le jour à Antsipolitra, Antsirabe I, Antanifotsy, Behenjy, Tana Sud II, Ambohijanaka, Tana Ouest II et Imerintsiatosika. Ce projet a été discuté lors du FOCAC en Chine en septembre 2024 et toutes les études préalables sont désormais achevées, selon le ministère de tutelle. Le président Andry Rajoelina a donné pour instruction d'accélérer sa mise en oeuvre.

Cap sur les énergies renouvelables

Dans la continuité de son engagement pour un mix énergétique plus vert, le Gouvernement a approuvé plusieurs projets solaires de grande envergure, parmi lesquels figurent les deux centrales photovoltaïques de 50 MW et 250 MW en cours de développement, la centrale solaire d'Ambatomirahavavy, destinée à renforcer l'alimentation du RIA, ainsi qu'une nouvelle centrale de 100 MW à Tsarasaotra, dont l'aménagement du site a déjà commencé.

Inclusif

Le Gouvernement prévoit également la mise en place de centrales régionales totalisant 30 MW pour alimenter plusieurs grandes villes. Ces centrales seront aménagées à Madiro Nosy-Be, à Ramena Antsiranana et à Toliara à proximité de l'aéroport. En outre, des études techniques sont en cours pour les projets de Mahajanga, Toamasina et Fianarantsoa, afin de définir les sites d'implantation optimaux. Pour sa part, le président de la République, Andry Rajoelina réaffirme son ambition de doubler la production d'électricité grâce aux énergies renouvelables et d'atteindre un taux d'électrification de 75 % d'ici 2030.