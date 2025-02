Madagascar: Jonathan Nativel - « Je suis malgache du côté de mon père »

interview

Treize ans d'équipe nationale depuis 2011 jusqu'en 2024, le pongiste expatrié de 37 ans, Jonathan Nativel, a porté haut les couleurs nationales en compétitions internationales.

Racontez-nous votre premier contact avec la Fédération.

La rencontre avec la Fédération s'est faite par le lien de mon père, qui était de retour à Madagascar. À l'époque, ils ont contacté le club où j'ai évolué dans le Sud de la France. J'ai été détecté comme talent d'origine malgache et je pense que j'étais le premier expatrié à avoir représenté l'équipe nationale via cette mise en relation entre mon ancien club et la Fédération malgache, en passant par mon père.

Pouvez-vous donner des précisions sur votre origine malgache?

Je suis originaire de Vatomandry du côté de mon père.

Quelle a été votre ambition en vous engageant avec un club de La Réunion?

Cette question entre Madagascar et La Réunion peut intriguer l'opinion publique. Il n'y a pas lieu de s 'inquiéter. En tant que joueur, je me suis effectivement engagé envers un club à La Réunion et je joue le titre là-bas. Le but est de redonner le titre au club de La Cressonnière à La Réunion, qui ne l'a pas obtenu depuis de longues années. Mais le projet va beaucoup plus loin avec le club et les dirigeants du club. Car le projet est plus axé sur le côté développement des activités dans l'océan Indien. Et la collaboration va s'effectuer via des échanges entre les deux pays, donc entre la France et Madagascar.

Comment allez-vous réaliser ce projet de développement dans la région?

Il y aura des échanges techniques, des échanges d'aide en besoins matériels, parce qu'ici nous manquons d'équipements. Et aussi des échanges à travers des stages. Nous pourrons, si nous obtenons une salle assez vaste, accueillir des joueurs des îles voisines à Madagascar, pour les entraînements.

Avez-vous l'intention de réintégrer l'équipe nationale, au cours des prochains Jeux des Iles?

Mon projet de joueur, mon intégration dans l'équipe nationale, sera encore, un petit peu, en relation avec ce que je viens de dire par rapport à La Réunion. C'est la Fédération qui fera le choix et prendra la décision. Concernant justement

mon affiliation à l'équipe nationale, je préfère, plutôt, laisser la place aux plus jeunes tels que Fabio, Antoine, Setra, Riva, Lino..., bref, je ne vais pas énoncer tous les joueurs potentiellement capables de représenter Madagascar. Pour ma part, la raquette est rangée.

Définitive ?

Définitive ? Seul Dieu le sait (sourire).