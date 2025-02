Madagascar: Oncologie - Une jeune femme guérie du cancer

Bien que la maladie ait été découverte tardivement, Ida Prisca Hanitriniala Rafiankinantsoa, une vingtenaire atteinte d'un cancer de la thyroïde avancé, l'a vaincue. Elle nous raconte son parcours et son combat.

Je suis guérie. Je n'ai plus de cancer. Il n'y a plus aucune trace selon les résultats des examens effectués le mois de février 2024», s'exprime Ida Prisca Hanitriniala Rafiankinantsoa, une jeune femme qui fêtera ses 26 ans cette année, atteinte du cancer de la thyroïde. En effet, sa maladie n'a été découverte qu'à un stade déjà très avancé (pT3). Le cancer n'a été détecté qu'après six ans.

En octobre 2022, la jeune femme a éprouvé des difficultés respiratoires ainsi que de la fatigue. Sa santé s'est dégradée. «Un jour, j'ai fait une crise, je ne pouvais plus respirer», raconte-t-elle. Après cela, Ida Prisca a été transportée au Centre Hospitalier Universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA). Mais elle a été transférée à l'hôpital d'Andohatapenaka dans le service d'Oto-Rhino-Laryngologie (ORL), où elle a reçu des traitements d'urgence. Un mois plus tard, les résultats des examens ont révélé la présence de nodules thyroïdiens, avec une augmentation de six centimètres du lobe gauche, tandis que le lobe droit s'est épaissi d'un centimètre. «En novembre 2022, j'ai été opérée de la glande thyroïdienne», ajoute-t-elle. Après l'opération, un examen anatomopathologique a été réalisé, révélant que la tumeur était cancéreuse à un stade pT3.

Coût élevé

Bouleversée par la situation, la jeune femme pensait qu'elle allait mourir. Mais les médecins lui ont recommandé de faire l'irathérapie, pratiquée par un seul médecin à Madagascar, le Docteur Rasata Ravelo Andriamparany, médecin spécialiste en médecine nucléaire. Elle a suivi cette irathérapie entre le 28 janvier et le 5 février 2023, complètement isolée. Un an plus tard, Ida Prisca a triomphé du cancer, mais doit prendre un médicament à vie pour remplacer la fonction de la thyroïde retirée de son cou.

Le coût de son traitement est assez élevé, estimé à trois millions deux cent mille ariary pour l'irathérapie. Mais la jeune femme conseille à tous de ne pas se décourager, surtout ceux atteints du cancer. «Il faut avoir un esprit déterminé pour avoir la force de lutter contre la maladie», conclut Ida Prisca Hanitriniala Rafiankinantsoa. Elle est actuellement une jeune femme pleine de vie et veut encore réaliser beaucoup de rêves.

Dès qu'un nodule apparaît au niveau du cou ou de la tête sans choc préalable, il faut être vigilant, selon les professionnels de santé. Le cancer de la thyroïde peut survenir en raison d'un antécédent familial ou encore l'hérédité.