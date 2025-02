Madagascar: Taril 70 KM - Championatr de Madagascar - Sidonie et Tojonirina remettent leur titre en jeu

L'Ultra trail des O plateaux (Utop) se déroulera, les 9, 10 et 11 mai prochain, parallèlement avec la Fédération Malgache d'Athlétisme (FMA). En effet, la 16e édition de la course semi-trail de 70 km, entre Mantasoa et Ambatobe, sera cumulée avec le championnat de Madagascar. Les deux champions en titre, Sidonie Randrianarivelo chez les dames et Tojonirina Andriamifidy chez les hommes, remettront leur titre en jeu. Ils partent largement favoris pour se succéder à eux-mêmes afin de remporter le titre national.

Le titre de champion de Madagascar pour le semi-trail de 70 km a son importance pour les coureurs de longue distance, car les vainqueurs, chez les hommes comme chez les dames, représenteront la Grande Ile à la course Dodo Trail de Maurice au mois de juillet.

Dans la catégorie féminine, Andrée Sidonie Randrianarivelo, issue de la société Fanalamanga, spécialiste d'une course longue distance, n'est pas une novice de la course Utop. Elle a ravi le titre de championne de Madagascar 2024 en bouclant la distance de 70 km en 8:21:22.

Appât du gain

Cette année, elle part largement favori à sa propre succession. En préparation de cette course longue distance depuis le début de l'année 2025, elle s'entraine durement en faisant plus de 100km par semaine pour être prêt au jour J.

«En tant que championne en titre, je suis obligée de défendre mon titre face à des dizaines de concurrentes qui se dressent devant moi. Je suis convaincue que la tâche sera difficile. Toutes mes concurrentes sont bien motivées car l'appât du gain et l'enjeu de représenter Madagascar à la course Dodo Trail de Maurice, au mois de juillet, sont des motivations de plus pour nous tous en dehors du titre de champion de Madagascar», confie Andrée Sidonie Randrianarivelo.

De son côté, dans la catégorie masculine, Tojonirina Andriamifidy qui a survolé la concurrence en s'adjugeant le titre de champion de Madagascar de 70 km l'an passé, en 6:31:39, loin devant son premier poursuivant part largement favori pour le titre national. Le vice-champion de Madagascar, Elson Tina Rasolohery, relégué à plus de dix-sept minutes derrière lui ( 6:48:30) et Jean Frederick Rakotonirina qui a fini sa course en troisième place, (6:49:43) tenteront de bousculer la hiérarchie pour pouvoir s'envoler à Maurice au mois de juillet.

Hery Rambeloson, directeur technique national de la FMA, précise : « Comme chaque année, le championnat de Madagascar de la course semi-trail de 70 km s'ouvre aux athlètes seniors, hommes et dames. Le nombre des participants tourne autour de dix-huit à vingt-cinq coureurs. J'invite les coureurs à venir nombreux au championnat de Madagascar, car ce sera une occasion pour les vainqueurs de se mesurer aux autres trailers de l'océan Indien à Maurice, au mois de juillet. »