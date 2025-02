Afrique de l'Est: Rugby à XV - Coupe de l'océan indien - Madagascar et La Réunion s'affrontent

Le rugby malgache vivra une année particulièrement riche en événements cette année, avec huit compétitions internationales au programme pour toutes les catégories existantes, hommes et femmes, à VII et à XV, les catégories U16, U18, U20 et seniors. Ils défendront les couleurs de Madagascar sur la scène internationale et au niveau de l'océan Indien.

La Coupe des clubs champions de l'océan Indien (CCCOI) fera son retour pour les seniors masculins à XV, après plusieurs années de pause, et l'édition 2025 se jouera à Madagascar au mois de mai. Cette compétition opposera les équipes championnes de Madagascar et celle de La Réunion sur le sol malgache. La dernière édition qui s'était tenue à La Réunion, datait d'avant le coronavirus, et avait vu la participation de deux clubs malgaches, le Cosfa et le FT Manjakaray, contre les clubs champions et vice-champions de La Réunion.

«Pour l'édition 2025, le représentant de la Grande Île n'est pas encore connu car le championnat est encore en cours. Nous ignorons encore qui d'entre Cosfa, FT Manjakaray ou d'autres clubs, représentera Madagascar. Il est sûr que ce sera une affaire entre un club représentant Madagascar et celui de La Réunion qui s'affronteront pour le titre de vainqueur de la CCCOI», met en exergue Antsoniandro Randrianorosoa, directeur technique national de Malagasy Rugby.