Centrafrique: A Bangui, des mesures contre l'insécurité grandissante

En Centrafrique, les habitants des 8e, 5e et 3e arrondissement de Bangui vivent ces dernières semaines au rythme des braquages. Munis d'armes à feu ou d'armes blanches, les braqueurs agissent dans les rues la nuit tombée, et même aux domiciles de certains particuliers. Ces forfaits tournent parfois au drame, car on signale régulièrement des assassinats en plus des vols. Le gouverneur de la région du Bas-Oubangui annonce la mise en place de nouvelles mesures pour y mettre fin.

20h. Certains quartiers du 8e arrondissement de Bangui sont plongés dans le noir. Ce soir, au quartier de Galabadja, seuls les phares des véhicules et quelques boutiques éclairent. Dans ce secteur, on pouvait se promener à n'importe quelle heure, mais maintenant, à 20 heures, Dieu Merci Zégbé, un habitant, se précipite pour rentrer à la maison : « Au quotidien, nous vivons la peur au ventre. Il y a même l'un de mes amis qui a laissé sa vie pour un téléphone que des bandits armés étaient venus chercher. »

Ces dernières semaines, certains habitants font régulièrement des concerts de casseroles pour signaler la présence des braqueurs. Mais la tâche difficile selon Trésor Adoum, secrétaire général du Comité local de paix et de réconciliation du 8e arrondissement : « Nous sommes censés travailler pour la non-violence dans notre arrondissement. Malheureusement un militaire était venu à l'occasion d'un braquage et ça s'est tourné en sa défaveur et il a rendu l'âme. Ce sont dans des zones sombres qu'ils font ça. Mais s'il y a de la lumière, ça bouleverserait leurs plans. »

Les effectifs de policiers et de militaires ont été renforcés dans la capitale, mais beaucoup restent à faire, selon Éric Sorongopé, gouverneur de la région du Bas-Oubangui : « Il y a certains points précis de la capitale que l'on est en train de cerner pour pouvoir essayer de les traquer. On a mis en place des lignes vertes qui permettent aux habitants de ces coins de téléphoner automatiquement lorsqu'il y a ces actes de banditisme et de braquage. »

Certains présumés braqueurs arrêtés par les forces de l'ordre sont traduits en justice. La direction générale de la police met en garde ces bandits et appelle les citoyens à la vigilance.