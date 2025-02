Congo-Kinshasa: Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU lance une enquête sur les exactions dans l'est

À Genève, ce vendredi après-midi, le Conseil des droits de l'Homme des Nations unies a adopté une résolution proposée par Kinshasa et donne son feu vert à l'ouverture d'une enquête sur les crimes dans l'est de la RDC. Se disant profondément préoccupés par l'escalade des hostilités, les 47 membres ont exigé que le M23 quitte les zones occupées et que les forces de défense rwandaises se retirent instamment du territoire de la République démocratique du Congo.

« Il est crucial d'établir les faits et de traduire les auteurs des violations des droits humains en justice ». C'est en ces termes que le Haut commissaire des Nations unies aux droits de l'Homme, Volker Türk, a annoncé l'ouverture d'une enquête « indépendante et impartiale », pour les crimes commis au Nord-Kivu.

Alors que près de 3 000 personnes, militaires et civils confondus, ont été tuées dans les combats autour de Goma fin janvier, la résolution condamne fermement « l'appui militaire et logistique des Forces armées rwandaises au Mouvement du 23-Mars, qui continue d'entrainer de nombreuses victimes civiles, de nouveaux déplacements, et un traumatisme important dans la population ». Une mission d'établissement des faits doit rapidement être mise sur pied, a ajouté Völker Turk, et un premier rapport devra être rendu au Conseil en septembre 2025.

Ont notamment été évoqués : les soupçons de viols collectifs dans la prison de Munzenze, le 27 janvier à Goma, ainsi que la mort de trois casques bleus lors de l'assaut éclair des rebelles. Des faits qui pourraient être qualifiés de « crimes de guerre » s'ils se révélaient vrais et qui « ne doivent pas rester impunis », a ajouté l'ambassadeur français, Jérôme Bonnafont.

Le ministre congolais de la Communication, Patrick Muyaya, s'est, de son côté, félicité de l'adoption de cette résolution qui est « un signe de la solidarité mondiale à nos populations qui sont maintenant en train de vivre sous occupation rwandaise ».