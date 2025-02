Madagascar: Peinture - Ange-li s'inspire de ses émotions

Ange-Li, de son vrai nom Liantsoa Ramiliarimanana, contemple l'une de ses créations, où les émotions dominent. Autodidacte et passionnée, elle se spécialise en aquarelle et peinture acrylique.

Dès son plus jeune âge, Ange-Li a trouvé refuge dans l'art. « Pendant que les autres jouaient aux poupées, moi, c'étaient les crayons », confie-t-elle. Curieuse et exploratrice, elle a expérimenté divers supports, du digital au textile, avant d'être séduite par la délicatesse de l'aquarelle et l'intensité de l'acrylique. À travers ces médiums, elle trouve une fluidité permettant de saisir des moments fugitifs, des récits qui résonnent avec le spectateur.

Sans parcours académique en art, Ange-Li a forgé son talent en s'inspirant des grands noms et en interagissant au sein de communautés artistiques. Ses oeuvres, présentées principalement sur les réseaux sociaux et lors d'événements culturels, sont une fenêtre sur son âme.

«Liberté absolue»

Mais son engagement ne s'arrête pas à la création, elle a animé des ateliers artistiques, partageant sa passion et inspirant d'autres à explorer leur propre créativité.

L'une de ses expériences les plus marquantes a été sa participation à un projet culturel visant à intégrer l'art dans le système éducatif malgache. Ce projet a non seulement enrichi sa vision artistique, mais aussi son approche humaine de l'art comme moyen de transformation sociale.

Pour Ange-Li, l'art transcende les règles et les standards. Elle croit fermement que « l'art est la liberté absolue, au-delà des mots et des pensées ». Faisant écho aux paroles de Pablo Picasso : « Apprends les règles comme un pro, et tu pourras les briser comme un artiste », elle cultive une vision où chaque spectateur est invité à interpréter librement ses oeuvres.

Bien qu'elle n'ait pas encore franchi le pas de la vente, chaque tableau reste une part intime d'elle-même. Ses ambitions artistiques continuent de croître, nourries par son désir de toucher des coeurs et d'insuffler de l'émotion à travers ses créations.

Ce voyage artistique, guidé par l'émotion, le partage et un pseudonyme qui porte en lui une part de sa véritable identité, fait d'Ange-Li une fiagure inspirante pour ceux qui croient en la liberté d'exprimer l'âme humaine à travers l'art.