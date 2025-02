Afrique: Futsal féminin - CAN - Première participation malgache au Maroc

Une toute première participation. La Fédération Malgache de Football a annoncé que Madagascar participera à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de futsal féminin. La joute continentale se déroulera, du 22 au 30 avril, au Maroc.

La Fédération s'oriente de plus en plus vers la promotion du football féminin. Un peu dans la précipitation, Madagascar s'est engagé et a participé depuis l'an passé au Cosafa seniors de football féminin, puis au Cosafa U17, et en décembre, la Grande Île a abrité le premier Festival de l'océan Indien U15. Aucune compétition nationale en bonne et due forme n'a été organisée. La Ligue des champions féminine et U17 a été lancée l'an passé et on attend jusqu'à maintenant la suite, la deuxième phase.

Comme façade, la Fédération devrait ainsi tout compresser, notamment la sélection et la préparation en vue de cette CAN de futsal féminin, en deux mois. Les ligues régionales doivent organiser et boucler leur championnat en guise de première étape de détection, ce mois de février. Le championnat national est prévu pour le mois de mars. La Fédération n'a jusqu'ici pas précisé les dates.

Un regroupement intensif est programmé juste après le sommet national, jusqu'au jour du départ. Apparemment, l'Université catholique de Madagascar est le seul promoteur du futsal féminin. L'UCM a, depuis trois ans, organisé un tournoi interuniversitaire de futsal féminin baptisé «Turnover».