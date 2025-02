Madagascar: AFT Andavamamba - Un atelier d'écriture avec Françoise Payen

L'écriture est un voyage intérieur, une exploration de soi à travers les mots. Le 7 février, de 14h à 16h, l'Alliance Française d'Antananarivo a accueilli un atelier d'écriture exceptionnel animé par Françoise Payen. Une dizaine de participants se sont plongés dans cet univers, encadrés par une artiste passionnée et bienveillante, pour explorer leur propre créativité.

Cet atelier, destiné aux jeunes adultes entre 18 et 25 ans, s'inscrit dans une démarche de partage et d'expression. « Mon but, c'est de faire créer aux participants un ouvrage, quelque chose qui leur est propre », explique Françoise Payen. Loin des discours anxiogènes de l'actualité, cet espace se voulait un lieu de liberté, d'évasion et d'échange.

L'atelier s'est déroulé en plusieurs étapes, permettant aux participants de s'impliquer progressivement dans l'exercice de l'écriture avec la présentation sous forme de récit : chacun a eu l'occasion de se présenter en quelques lignes, en choisissant un qualificatif qui le définit. Un premier pas pour briser la glace et tisser des liens. Il y a eu ensuite l'explication du cadre de travail. Françoise Payen a posé les bases de l'atelier en insistant sur l'importance du témoignage personnel et de la création libre. L'objectif était clair, s'exprimer sans crainte, avec authenticité et originalité. Pour l'aspect du choix du thème d'écriture, chaque participant devait rédiger un texte de dix lignes sur l'un des deux sujets proposés : Un journal intime ou un roman futuriste de fiction.

Pour la préparation de la prochaine séance, le vendredi 21 février, les participants reviendront avec leurs textes pour une lecture publique (3 à 5 minutes chacun), suivie de corrections et d'ajustements. L'atelier se veut un espace de perfectionnement, où l'écriture s'affine à travers l'échange et la critique constructive.

Pour guider les participants, Françoise Payen a partagé des bases théoriques et des ressources inspirantes. Parmi les ouvrages étudiés, Journal de Nathalia adolescente et France-Madagascar-France, trente ans de courrier de l'animatrice elle-même, ont servi d'exemples concrets.