Madagascar: Ivolaniray Anosibe - Un couple et ses deux filles meurent chez eux

Quatre corps sans vie ont été découverts dans l'une des chambres d'une maison à Ivolaniray Anosibe. Il s'agit du père de famille, de sa femme et de leurs deux filles.

Le quartier, à droite du raccourci goudronné qui part du rond-point d'Anosibe vers Anosipatrana, s'appelle Ivolaniray. Sur le mur d'un café érigé au bord de cette route, un faire-part annonce le décès d'une famille composée de quatre personnes : Bernard Razafindrabe (34 ans), sa femme Marie Solofoniaina Rasoafanomezana (32 ans), leurs filles Élodie Rasoafanomezana (9 ans) et Elidia Rasoafanomezana (2 ans).

À cinq mètres du café se trouve la maison de Suzane Delphine Rasoafanomezana, la mère de Marie. Debout devant sa porte, d'une voix émue, elle a raconté des détails glaçants sur ce qui est arrivé à ses quatre êtres chers.

D'après son récit, sa fille, son beau-fils et ses petites-filles vivaient dans un autre quartier, pendant deux mois, avant d'être expulsés par le propriétaire de leur maison. Le samedi 1er février, ils ont trouvé une nouvelle maison dont une pièce était mise en location pour 90 000 ariary par mois. Après avoir négocié, le propriétaire a accepté un loyer de 75 000 ariary. Cette maison est située au coeur d'Ivolaniray, où des planches sont utilisées comme passerelle pour y accéder.

Pire cauchemar

La petite famille s'y est installée dès dimanche.Le pire cauchemar a commencé la première nuit. « Lundi matin, ma fille est venue chez moi et m'a informée qu'une sorcière était montée sur son mari et l'avait chevauché comme sur un cheval dans leur chambre, de 22 heures à 1 heure du matin. Ma fille, quant à elle, semblait dominée et n'avait plus toute sa tête. Leurs filles ont vomi par la bouche et le nez, et leurs yeux étaient révulsés », relate Suzane Delphine Rasoafanomezana.

Bernard et sa mère, Clémentine Rasoanirina, vendaient des chaussures au chemin de fer, à Anosy. Il a rejoint sa mère pour la dernière fois lundi. Il était trop fatigué, tout comme sa famille. Ils n'ont pas envoyé leur fille aînée à l'école mardi. Depuis, ils n'ont plus rendu visite à Suzane Delphine.

Inquiète, la mère de Bernard a décidé de leur rendre visite, jeudi. C'est alors qu'ils ont été retrouvés morts. Leur porte, verrouillée de l'intérieur, a été brisée en présence du propriétaire. Les corps dégageaient une odeur insupportable. Ils étaient allongés sur le lit. La télévision était restée allumée. Les marmites, l'une contenant du riz brûlé et l'autre des petites aubergines et des abats également brûlés, semblaient abandonnées sur des réchauds à charbon.

Intoxication au monoxyde de carbone ou autre chose, la Brigade criminelle enquête sur la cause de ce quadruple décès. Les corps des défunts ont été envoyés à la morgue. L'enterrement est prévu ce jour à Ambohidrapeto.