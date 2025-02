Afrique: Entraide - L'artisanat de luxe au service des femmes vulnérables

Une collaboration à fructifier. La ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Viviane Dewa, a effectué une visite hier auprès des Ateliers Feel Good sis à Tanjombato. Une entreprise connue à travers le monde qui valorise la fabrication haut de gamme d'articles en raphia et en broderie destinés aux maisons de luxe, à la mode et à la décoration.

« Comptant plus de mille deux cents artisans, dont une majorité de femmes, les Ateliers Feel Good ont su allier tradition, modernité et innovation, tout en offrant des opportunités économiques durables aux femmes malgaches. En plus de garantir un revenu stable à ses employées, l'entreprise mise sur la formation aux métiers d'art, permettant ainsi aux femmes de développer leurs compétences et d'accéder à une autonomie financière », annoncent ses principaux responsables.

Cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision du gouvernement pour une croissance inclusive et durable. Dans cette optique, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a signé dans la foulée de cette visite un partenariat avec les Ateliers Feel Good « afin de renforcer la valorisation de l'artisanat et d'assurer son développement à travers la mise en place d'un Centre de formation en métiers d'art dédié aux femmes défavorisées. Ce projet s'aligne avec la Politique Générale de l'État (PGE) ainsi que l'axe 7 de la feuille de route du ministère, qui place le capital humain au coeur des priorités. », énonce l'exposé des motifs.

« La croissance économique durable ne peut être atteinte sans une population éduquée, en bonne santé et financièrement autonome », a souligné Viviane Dewa dans son discours. L'artisanat, véritable moteur de création d'emplois et de revenus, représente ainsi un levier essentiel pour l'inclusion économique du peuple malgache. À travers cette collaboration, Madagascar ambitionne de se positionner sur la carte mondiale de l'artisanat d'exception, en s'associant davantage avec les plus grandes marques et maisons de luxe à l'international.

Comme l'a affirmé pour sa part Faranah Goulamaly, CEO des Ateliers Feel Good : « L'artisanat n'est pas seulement une tradition à préserver, c'est une industrie d'avenir, un levier de croissance, un vecteur d'identité et de rayonnement international. »