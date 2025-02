Madagascar: La démonétisation des paiements dans le bus adoptée

Concluant. Les usagers des transports en commun dans la ville d'Antananarivo adoptent, petit à petit, la démonétisation des paiements dans les bus. « Les receveurs de bus les plus performants dans l'utilisation du Terminal de paiement électronique (TPE) enregistraient quatre cents tickets par mois (ndlr : un ticket représente un passager), au début de ce projet.

Actuellement, ce chiffre passe à deux mille par mois et par véhicule », indique Jean Louis Emile Rakotonirina, président de l'Union des coopératives de transport urbain (UCTU), et président de la ligne 147 D de la coopérative Tselatra, avec laquelle la phase pilote de ce projet a été lancée l'an dernier. C'était hier, lors de la remise des récompenses aux receveurs et chauffeurs les plus performants dans ce projet de digitalisation du transport en commun par Airtel Money Madagascar.

La Carte ou Caisse Passe Partout (CPP) System Madagascar et Airtel Money Madagascar proposent une solution de paiement plus simple des tickets de transport dans ce projet. Elle permet aux usagers d'effectuer leurs paiements via leur téléphone mobile, en se dotant de cartes de paiement électronique (E-Pass), un système d'abonnement à utiliser sur des TPE, ou en payant en espèces tout en utilisant le système E-Pass et en recevant un ticket de confirmation de la transaction.

Cette phase pilote est concluante pour ses initiateurs. « Nous sommes fiers d'accompagner cette transition vers une économie plus digitalisée. Cette initiative ne se limite pas à une innovation technologique, elle contribue également à l'inclusion financière et à la simplification du quotidien des usagers et des professionnels du transport», souligne Heritiana Randrianarison, directeur général d'Airtel Money Madagascar. Ces deux opérateurs ont une ambition commune, celle d'accélérer la digitalisation du pays en rendant les transactions plus simples et accessibles. « Nous avançons, sûrement, mais il faut beaucoup d'éducation et de sensibilisation auprès des transporteurs, des opérateurs et des passagers, pour atteindre le maximum de cibles », suggère Jean Louis Emile Rakotonirina.