Ile Maurice: Collége du Saint-Esprit l Abyan Coan-Dulloo - Le plus jeune de la cuvée

À seulement 16 ans, Muhammad Abyan Coan-Dulloo est le plus jeune lauréat de la cuvée 2024. Habitant à Highlands et élève au collège du Saint-Esprit, il s'est distingué par son travail acharné et sa détermination. L'annonce de son nom à la radio a été un moment de grande joie pour lui et sa famille. «J'étais confiant car j'ai travaillé très dur et fait beaucoup de sacrifices», confie-t-il. Parmi ces sacrifices, il cite notamment les sorties en famille : «On peut être discipliné, mais sans sacrifice, on est foutu. Monn rat bokou briyani osi!»

🟦 Un parcours hors norme

Dès son plus jeune âge, Abyan a démontré des aptitudes exceptionnelles, mais il a dû surmonter plusieurs obstacles. Après avoir obtenu ses résultats du Primary School Achievement Certificate, il souhaitait intégrer le collège du St-Esprit, mais a été orienté vers le MGSS de Solferino. Après son entrée en Grade 7, Abyan trouvait les matières trop simples et ne voulait pas aller en classe. Il a alors commencé à apprendre le syllabus du School Certificate (SC) par lui-même. Il a rapidement assimilé toutes les matières et ses parents ont dû lui trouver un professeur particulier pour poursuivre son apprentissage.

Ils ont ensuite contacté l'établissement pour mettre en avant le potentiel d'Abyan et demander s'il pouvait passer la SC, ayant déjà couvert l'intégralité du programme. Leur demande a été rejetée. «S'ils ne croyaient pas en Abyan, ils auraient pu lui proposer quelques exercices ou des questions générales sur les matières, mais au lieu de cela, ils ont préféré nous refuser», explique son père. Face à ce refus, ses parents ont entrepris des démarches pour qu'il puisse prendre part aux examens du SC en Grade 8. Ces efforts ont porté leurs fruits et Abyan a intégré un collège privé où il a brillamment réussi, obtenant sept unités. Malgré les obstacles rencontrés, il est resté concentré sur ses objectifs, faisant preuve d'une grande capacité à mémoriser et maîtriser ses sujets.

🟦 Rêve d'enfant réalisé

Par ailleurs, il n'a jamais oublié son rêve d'enfant d'intégrer le collège du St-Esprit. Il était convaincu qu'il voulait y entrer. Ses parents ont sollicité l'aide de la Private Secondary Education Authority, qui a répondu favorablement et l'a aidé à s'inscrire. Et il a pu rejoindre le collège, son choix de coeur, pour y passer son Higher School Certificate. À 13 ans, Abyan a entamé sa Lower 6, se retrouvant entouré d'élèves plus âgés et plus mûrs. «Ce n'était pas facile, mais il n'a jamais cessé de persévérer», raconte son père.

Ses parents, Zarine et Saliim, enseignants en anglais et en éducation physique, ont toujours cru en son potentiel. «Il est calme, ambitieux et déterminé», précise sa mère. Ils attri- buent une grande part de son succès à l'accompagnement du collège du St-Esprit. «Nous sommes très reconnaissants envers l'établissement», ajoutent-ils. De plus, son assiduité en General Paper a porté ses fruits, avec une progression continue. Abyan a également suivi des cours particuliers pour approfondir ses connaissances. «L'école offre une bonne formation, mais les cours supplémentaires complètent ce qu'il apprend en classe», explique Saliim.

Le jeune lauréat exprime une profonde gratitude envers ses parents, ses enseignants, sa rectrice et Dieu. «Sans Lui, je ne serais pas arrivé à ce point», affirme-t-il. Ainsi, avec sa détermination, Abyan se projette déjà dans un avenir prometteur, notamment dans l'informatique.