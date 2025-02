Ile Maurice: Dr Maurice Curé State School - Bibi Arzeenah Fauzee et Bhumika Devi Gopaul sur le podium

Deux collégiennes du Dr Maurice Curé State School font la fierté de leur établissement, de leurs camarades et de leurs proches. Bibi Arzeenah Fauzee est lauréate dans la filière économique et Bhumika Devi Gopaul en science.

Bibi Arzeenah Fauzee se dit très fière et heureuse car ses efforts ont porté leurs fruits. Tentée par l'Angleterre, elle a le regard tourné vers l'avenir. «Je pense étudier la finance. Ma famille me donne l'inspiration. Ils sont tous dans le business et je les ai toujours admirés. Mon frère et ma soeur ont tous les deux étudié la finance.» Émue, elle confie : «C'est un rêve que je vis car je vois les lauréates tous les ans depuis la Form I. Je voulais aussi en être une et monter sur ce podium. J'ai toujours été très appliquée dans mes études et j'ai toujours été parmi les bonnes élèves.»

Elle avait un bon système et révisait tous les jours, surtout les deux dernières années. «Mes professeurs me soutenaient. Je faisais du additional work et ils m'aidaient.» Elle parle aussi d'une prof a été avec elle depuis la Form IV. «Elle avait confiance en moi et pensait que j'avais du potentiel. Aujourd'hui, j'ai pu le faire.» Concernant l'intelligence artificielle, elle souligne qu'elle n'a pas utilisé ChatGPT pour ses devoirs mais des fois pour faire ses notes, pour avoir les latest news et facts.

«Mais sinon, je faisais mes recherches sur Google et dans les magazines.» Sur les fléaux comme la drogue et le bullying, elle explique qu'à Maurice Curé, il n'y a pas de tels problèmes car elle est convaincue qu'un bon recteur ou une bonne rectrice font la différence. «On a eu des talks sur la drogue et cela a été suffisant pour moi.»