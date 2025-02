Angola: Le ministre recommande des améliorations dans des infrastructures hydrauliques à Sequele

Luanda — Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges, a recommandé, vendredi, aux techniciens du secteur de réaliser une intervention rapide dans les infrastructures hydrauliques de Sequele, province d'Icolo e Bengo, en mettant l'accent sur la récupération urgente des pompes, pour garantir l'approvisionnement adéquat du précieux liquide aux populations.

Les recommandations ont été formulées lors des visites aux stations de traitement des eaux de Candelabro et de Kifangondo, toutes deux situées dans la municipalité de Sequele, province d'Icolo e Bengo, selon un communiqué de presse de cet organisme envoyé vendredi à l'ANGOP.

La station de traitement des eaux de Candelabro, construite en plusieurs phases, a une capacité nominale de 210 000 mètres cubes par jour, mais, en raison de pannes et de la nécessité d'entretien des équipements et du processus de traitement, sa capacité est temporairement réduite, afin d'améliorer les performances et l'efficacité.

Quant à la station d'épuration de Kifangondo, dont la capacité opérationnelle est inférieure à la capacité nominale de 140 mille mètres cubes par jour, des interventions urgentes ont été dirigées pour atteindre des niveaux de production équivalents à la capacité des deux installations.

Lors de la visite, João Baptista Borges a effectué une inspection détaillée et a également demandé aux responsables de l'EPAL de procéder à une « intervention rapide » dans l'infrastructure, en mettant l'accent sur la récupération urgente des pompes, pour assurer un approvisionnement adéquat en eau aux consommateurs.

Accompagné du secrétaire d'État à l'Eau, António Rodrigues Belsa da Costa, et de hauts fonctionnaires du département ministériel susmentionné, le ministre João Baptista Borges a également visité la zone de stockage des produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux.

De même, il a fait une recommandation catégorique sur la nécessité d'un contrôle strict et d'un traitement adéquat de l'eau, soulignant l'importance d'éviter des situations telles que celles récemment rapportées dans certains médias, dans une allusion claire aux difficultés d'accès à cette ressource dans certaines zones de la capitale du pays et d'autres.

Le gouvernant reconnaît que « l'eau c'est la vie », donc les gens ne peuvent pas être privés d'accès à cette ressource essentielle.

« En ce moment, où le pays est confronté à des défis liés au choléra, il est essentiel de redoubler d'attention à la qualité de l'eau et de veiller à ce que toutes les zones desservies par ces infrastructures puissent compter sur un approvisionnement adéquat et sûr », a-t-il insisté.

João Baptista Borges a réitéré l'engagement du ministère de l'Énergie et de l'Eau à suivre de près la récupération et l'optimisation des systèmes d'approvisionnement en eau, dans le but de maximiser leur capacité opérationnelle et de garantir que la population ait accès à une eau de qualité.