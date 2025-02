Gabon: Le Président de la République libanaise reçoit le Ministre du Tourisme et de l'Artisanat du Gabon

Son Excellence le Général Joseph Aoun, Président de la République Libanaise, a accordé une audience à Pascal Ogowe Siffon, Ministre du Tourisme et de l'Artisanat de la République gabonaise, en visite officielle à Beyrouth dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux nations.

Au cours de cet entretien, le Ministre gabonais a eu l'honneur de transmettre à Son Excellence le Président Aoun un message personnel de Son Excellence le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État gabonais.

Ce message, empreint de considération et d'amitié, souligne la volonté du Gabon de raffermir ses liens historiques avec le Liban et d'explorer de nouvelles perspectives de coopération, notamment dans les secteurs du tourisme, de l'investissement et des échanges économiques.

Le Ministre Pascal Ogowe Siffon a réaffirmé l'attachement des plus hautes autorités gabonaises aux relations d'exception qui unissent les deux pays et a salué la contribution remarquable de la communauté libanaise au développement du Gabon.

Il a également porté à la connaissance du Président Aoun l'invitation officielle adressée par le Président Brice Clotaire Oligui Nguema à son homologue libanais, l'invitant à effectuer une visite officielle en République Gabonaise.

Dans son intervention, Son Excellence le Président Aoun a tenu à exprimer sa profonde reconnaissance pour la qualité des relations entretenues entre Libreville et Beyrouth et a salué l'accueil chaleureux et les opportunités offertes aux ressortissants libanais établis au Gabon.

Il a exprimé sa volonté de renforcer la coopération bilatérale dès la formation du nouveau gouvernement libanais et a souligné l'importance des échanges entre les deux nations, notamment dans les secteurs stratégiques de l'économie et du développement touristique.

Cette audience s'inscrit dans une dynamique de consolidation des relations diplomatiques et économiques entre le Gabon et le Liban, témoignant d'une ambition commune d'accroître les partenariats et de promouvoir une coopération mutuellement bénéfique.