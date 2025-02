Gabon: L'appel de Zita Oligui Nguema - Les femmes gabonaises en première ligne pour l'enrôlement électoral'

Le 6 février 2025, le stade d'Angondjé, situé au nord de Libreville a été le théâtre d'une grande mobilisation des femmes issues des organisations de la société civile sous l'égide de la Première Dame, Zita Oligui Nguema. La ministre de la Femme et de la Famille, Élodie Diane Fouefoue, qui a représenté le gouvernement lors de cet événement symbolique, a encouragé, non seulement les femmes, mais aussi les jeunes gabonais à participer activement au processus électoral en vue de l'élection présidentielle prévue le 12 avril 2025.

Cette mobilisation, coordonnée par Sidonie Flore Ouwé, figure de proue des droits des femmes et Coordinatrice générale de l'événement, visait à inciter l'ensemble des citoyens à s'enrôler sur les listes électorales, pour que chacun puisse jouer un rôle central dans le renouvellement démocratique du pays. En effet, après des décennies sous le régime de la famille Bongo, le Gabon se trouve à un tournant décisif, et cet appel à l'action marque une étape importante dans la participation citoyenne.

Un engagement pour un Gabon nouveau

Dans son discours, la ministre Élodie Diane Fouefoue a rappelé les avancées réalisées en matière de droits des femmes, notamment dans l'accès à l'éducation et à la santé. Elle a souligné les efforts du gouvernement actuel, où les femmes occupent 30 % des postes ministériels, un signe fort de l'engagement des autorités envers la parité et l'inclusion. « Nous avons fait des progrès significatifs pour les droits des femmes, mais la vraie victoire se situe dans l'implication active de chaque citoyenne et de chaque citoyen dans la gestion de son pays. L'enrôlement électoral est la première étape pour une participation pleine et entière à la vie politique de notre nation. » a t-elle déclaré au cours de son allocution.

Les voix des leaders féminines

L'événement a également vu la présence de figures importantes du mouvement associatif féminin, telles que Sidonie Flore Ouwé, responsable de l'ONG Salon de la Femme et Coordinatrice générale de cet événement, ainsi que Chérie Yoni Tsango Ngoussi, présidente de l'ONG Ladies Club for Leadership and Development. Ces dernières ont mis l'accent sur l'importance de l'enrôlement électoral, une étape indispensable pour garantir une participation féminine et juvénile efficace aux élections de 2025.

"Aujourd'hui, nous sommes unies. Des centaines de femmes se sont rassemblées pour cette cause. C'est un acte civique, un acte pour l'avenir de notre pays." a fait savoir Sidonie Flore Ouwé. "Nous devons montrer que nous avons une voix qui compte et que nous avons notre place dans la construction d'un Gabon plus juste." a t-elle poursuivi.

Chérie Yoni Tsango Ngoussi, quant à elle, a insisté sur l'urgence de mobiliser les jeunes femmes et hommes : « Il est essentiel de sensibiliser nos jeunes à l'enrôlement, notamment ceux qui sont en âge de voter et qui ne l'ont pas encore fait. Cette journée est une invitation à l'action pour une société plus inclusive. » Poursuivant ses propos, elle a lancé un appel en soulignant que : "Les femmes et les jeunes doivent être au coeur du changement, et pour cela, il est impératif que nous exercions notre droit de vote. Ce n'est pas seulement un droit, mais une responsabilité envers nos enfants et nos communautés."

Une mobilisation palpable

À l'approche de la fin de la période d'enrôlement, l'affluence dans les centres d'enrôlement est de plus en plus visible. Les femmes et les jeunes se rendent massivement dans les mairies pour compléter leur inscription, témoignant de la réussite de cette mobilisation coordonnée par Sidonie Flore Ouwé. Selon certaines indiscrétions, cette mobilisation pourrait impacter considérablement la participation électorale lors des élections présidentielles de 2025.

Le rôle central des femmes et des jeunes dans la transition gabonaise

L'appel à l'enrôlement, porté par la Première Dame Zita Oligui Nguema et relayé par la ministre de la Femme, a permis de créer un véritable élan de solidarité et d'engagement civique parmi les femmes et les jeunes gabonais. Cette action marque un tournant dans l'histoire politique du pays, offrant aux citoyens l'opportunité de s'affirmer comme des acteurs incontournables du changement. À quelques heures de la fin de la période d'enrôlement, l'enthousiasme est palpable et laisse présager une forte participation électorale pour les élections présidentielles de 2025.