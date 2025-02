Gabon: Inauguration de l'usine Sofavin par Brice Clotaire Oligui Nguema et plusieurs emplois en perspective

Le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a procédé à l'inauguration officielle, ce 6 février 2025, de l'usine Coca-Cola au Gabon, située dans la commune d'Owendo. Cette inauguration de la nouvelle usine de fabrication des produits de la marque Coca-Cola par la Société Sofavin, suscite un espoir d'emplois des jeunes dans ce secteur d'activité. A travers cet investissement, plus de 700 emplois directs et indirects ont été créés, renforçant ainsi l'impact social et économique du projet.

L'usine a été officiellement inaugurée par le Chef de l'Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema, en présence de plusieurs membres du gouvernements Ndong Sima, des diplomates américains, des responsables de The Coca-Cola Company et bien d'autres. La cérémonie d'inauguration de la nouvelle usine de fabrication des produits de la marque Coca-Cola par la société Sofavin, fait naitre un espoir d'emplois chez les jeunes gabonais dans ce secteur d'activité.

« L'inauguration de cette usine illustre l'ambition du système Coca-Cola de bâtir une croissance durable tout en ayant un impact positif sur les communautés locales » a déclaré Rodrigue Bila, vice-président de l'unité opérationnelle de Coca-Cola pour l'Afrique de l'Ouest, Centrale. « Avec notre embouteiller agréé Sofavin, nous poursuivrons nos investissements en faveur de l'emploi local et du développement socio-économique du Gabon. » a-t-il ajouté.

Tout en exprimant sa gratitude au président de la République, le ministre de l'Industrie a souligné sa vision éclairée et le soutien indéfectible au projet de mise en place de l'usine Sofavin. qui marque un tournant stratégique dans la consolidation de notre souveraineté industrielle et contribue à l'accélération du processus de diversification de notre économie. Aujourd'hui, grâce à votre leadership, nous nous retrouvons devant un modele concret de ce que nous pouvons réaliser ensemble pour bâtir un Gabon qui consomme ce qu'il produit, un Gabon fort plus compétitif et plus autonome.

André Lebouama, Directeur Délégué du groupe Foberd, maison-mère de Sofavin, a tenu, lui aussi, à exprimer sa gratitude aux autorités gabonaises, particulièrement au Chef de l'Etat, pour leur soutien. Tout en rappelant l'importance stratégique de cet investissement, il estime que :« Ce projet témoigne de notre confiance en l'avenir du Gabon et en ses potentialités économiques. Avec cet investissement, nous franchissons une étape décisive dans notre ambition de moderniser l'industrie locale et de contribuer activement à la création d'emplois », fait-il savoir.

Conforme aux normes rigoureuses de The Coca-Cola Company, l'usine intègre des technologies de pointe pour garantir la qualité et la sécurité des boissons prêtes à la consommation. Un programme de formation continue a été mis en place afin d'accompagner le développement des compétences des équipes locales et de favoriser l'employabilité. A travers cet investissement, plus de 700 emplois directs et indirects ont été créés, renforçant ainsi l'impact social et économique du projet.