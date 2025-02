Tunisie: Hajj 2025 - Tunisair et Saudi Airlines unissent leurs efforts pour les pèlerins tunisiens

Une séance de travail s'est tenue hier vendredi au siège du ministère des Affaires religieuses pour unifier les services entre Tunisair et Saudi Airlines et améliorer les prestations liées aux voyages vers les lieux saints, afin d'assurer un meilleur confort aux pèlerins tunisiens.

Présidée par la cheffe de cabinet, Ghofrane Sahli, cette réunion a réuni des représentants de la Direction du Hajj et de la Direction de la coopération internationale du ministère des Affaires étrangères, ainsi que ceux des ministères des Affaires religieuses et des Transports, en présence des responsables de Tunisair et de Saudi Airlines, dirigés par Fawaz Barashi, directeur chargé des opérations, des procédures et des législations.

Le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Bouhali, a accueilli dans la journée la délégation saoudienne, qui s'est félicitée de la coopération fraternelle entre les deux pays dans le domaine du Hajj. Il a souligné que servir les pèlerins est à la fois un honneur et une responsabilité.

Cette rencontre s'inscrit dans la continuité d'une réunion tenue le 12 janvier dernier à Djeddah, en Arabie saoudite, entre Ahmed Bouhali et son homologue saoudien, Tawfiq Al-Rabiah, ministre du Hajj et de la Omra. Les discussions avaient porté sur les moyens de surmonter les obstacles et de répondre aux demandes du ministère des Affaires religieuses au service des pèlerins tunisiens.