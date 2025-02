Le président de l'Assemblée nationale du Congo, Isidore Mvouba, a invité le 6 février à Rabat, au Maroc, les présidents des chambres parlementaires à poser les jalons du Réseau institutionnel des parlementaires africains de la façade Atlantique, une institution qui se présentera comme une véritable force de propositions et d'actions.

Le président de la chambre basse du Parlement congolais s'exprimait à l'occasion de la réunion des présidents des Parlements des Etats africains atlantiques. Selon Isidore Mvouba, la rencontre du Maroc a été un moment pour célébrer l'engagement des participants à donner corps et âme à la vision royale. Cet engagement, a-t-il souligné, a vocation à consolider l'espace de paix, de stabilité et de prospérité partagée par les Etats africains du pourtour Atlantique.

« Pour sa part, le président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, qui n'a de cesse de lutter pour la paix en Afrique et dans le monde, ainsi que pour l'émergence du Congo et de l'Afrique, salue cette initiative porteuse des perspectives enthousiasmantes. Il est vrai que les attentes de nos pays sont nombreuses, au travers des particularités de toute nature », a-t-il déclaré.

Il a aussi souligné la nécessité des parlementaires de la côté Atlantique de construire les solidarités politiques, économiques, culturelles et sociales, dans l'espace de la rive Atlantique africaine.

« C'est un challenge à la portée de nos vingt-trois Etats qui comptent près de 46% de la population du continent, génèrent 55% du produit intérieur brut de l'Afrique, et réalisent plus de la moitié des échanges intra-africains », a soutenu le président de l'Assemblée nationale du Congo.

Il a également rappelé que cet espace communautaire possède deux importants atouts : l'Afrique et l'Atlantique. L'Afrique, berceau de l'humanité, est, a expliqué Isidore Mvouba, le continent d'avenir, pour ne pas dire le continent de l'avenir. Quant à l'Atlantique, cet océan de 106 millions de Km2, se situe, a-t-il poursuivi, à la croisée de l'Europe, de l'Afrique et de l'Amérique, et partage ses eaux avec la Méditerranée et d'autres mers.

Inscrire l'initiative dans le programme d'actions des parlements

« Cet espace maritime est considéré, à juste raison, comme une mine considérable de potentialités, en raison de sa richesse en ressources naturelles. Cependant, cet océan fait face à des défis complexes tels que la piraterie maritime, le crime transnational organisé, les effets du changement climatique, et j'en passe. Ces menaces appellent de notre part une coopération renforcée et dynamique, afin de mieux tirer profit des opportunités offertes par l'économie bleue, l'énergie et la connectivité maritime », a conclu le chef de la délégation congolaise.

D'où la nécessité de mutualiser les énergies, les efforts, les savoir-faire et savoir-être afin, a dit le président de l'Assemblée nationale du Congo, de surmonter les défis majeurs et croissants qui se posent à cet espace. Le but étant de capitaliser sur la mise en oeuvre de l'initiative des pays africains riverains de l'Atlantique. Il a, enfin, rassuré l'assistance du fait que le Congo est en ordre de bataille pour apporter sa pierre à la construction de ce réseau qui conduira les vingt-trois pays qui composent cet espace vers le développement.

Visant, entre autres, la défense des intérêts de cette région Atlantique, le réseau des parlementaires en état de gestation sera également une occasion pour les élus de cet espace de coordonner leurs efforts, a souligné le président de la chambre des représentants du Royaume du Maroc, Rachid Talbi El Alami.

« Afin de coordonner nos efforts, je propose la formation d'un réseau parlementaire regroupant les représentants des institutions législatives des pays de l'Afrique Atlantique pour harmoniser la communication et le plaidoyer au niveau international et à inscrire cette initiative dans le programme d'actions des discussions, de dialogue et de la coopération de nos Parlements avec d'autres institutions nationales, les acteurs économiques et civils, l'opinion publique de chaque pays concerné », a-t-il déclaré à l'ouverture de la réunion.

Accueillant environ 60% des investissements étrangers et directs, la façade Atlantique de l'Afrique constitue un espace géopolitique, géostratégique et géoéconomique capital. D'après le vice-président de la chambre des conseillers du Maroc, Ahmed Akhchichine, il s'agit des pays qui comptent des ressources naturelles très importantes, dont l'énergie atomique, des ressources halieutiques et de la pêche diversifiée.