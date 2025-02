Marie-Irène Richmond Ahoua, coordonnatrice régionale du Rotary pour l'Afrique Francophone En Finir avec la Polio, Activateur de Paix Positive, Rep Rotary aux Nations-Unies, Sénatrice de la République de Côte d'Ivoire, a animé une conférence statutaire portant sur la « Construction de la paix et prévention des conflits », dans la soirée du mardi 4 février 2025, à l'hôtel Tiama sis au Plateau.

Les membres des Rotary clubs des Deux Plateaux, Excelsior, Ebène, Treichville et de Biétry, ont été instruits par Marie-Irène Richmond Ahoua sur la promotion de la paix dont le Roraty club en a fait l'une de ses principales missions. Elle a relevé que la promotion de la paix rime avec la longue histoire du Rotary.

« D'une résolution prise avant la Première guerre mondiale appelant au "maintien de la paix", jusqu'à nos Centres du Rotary pour la paix, le Rotary et ses membres ont une longue histoire de promotion de la paix et d'efforts pour traiter les causes sous-jacentes des conflits dans les communautés du monde entier », a expliqué l'ancien gouverneur de district (Pdg).

Elle a fait savoir aux rotariens qu'en tant qu'activateurs pour la Paix Positive, ils sont invités à s'engager pleinement, à s'impliquer, à travailler activement avec les membres locaux, régionaux, nationaux du Rotary et les Bâtisseurs de paix de même sensibilité à l'effet de leur proposer un soutien ou appui à une action sur la Paix Positive.

« Servir en tant qu'Activateur du Rotary pour la paix est une opportunité unique de faire partie d'un mouvement plus large pour aider à construire la paix au niveau local, en travaillant en partenariat avec les membres du Rotary, le Rotary International et l'Institut pour l'économie et la paix », a mentionné la Pdg.

Une occasion pour elle d'annoncer des actions en faveur de la préservation de la paix en prélude à la présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire sans les préciser.

Selon ses dires, dans sa mission de promotion de la paix, le Rotary club doit, à travers ses membres, participer activement à la sensibilisation des populations. Ce, à travers des actions de proximité et de dons de soi.

Pour ses actions caritatives, de paix et de don de soi, les responsables des Rotary clubs des Deux Plateaux, Excelsior, Ebène, Treichville et de Biétry ont saisi l'opportunité pour lui faire des présents.