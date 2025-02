Cote d'Ivoire: Pêche - Un atelier pour la promotion et le développement du secteur à San Pedro

Du 11 au 12 février 2025, aura lieu, à San Pedro, un atelier de formation pour la promotion et le développement des secteurs de la pêche et de l'aquaculture.

Organisé par Infopêche, une organisation intergouvernementale d'informations et de coopération pour la commercialisation des produits de la pêche en Afrique, cet atelier vise le renforcement des capacités des parties prenantes sur les bonnes pratiques de pêche, de transformation et de distribution. Sensibiliser également aux normes sanitaires et aux exigences de qualité, et promouvoir une gestion durable des ressources halieutiques.

Akaffou Eric, directeur d'Infopêche et les experts attendent de cet atelier, l'adoption de pratiques de pêche durable par les participants, une meilleure maîtrise des normes sanitaires dans les chaînes de valeur et surtout l'amélioration de la qualité des produits de la pêche transformés et commercialisés.

Cette formation concerne les pêcheurs artisanaux, les transformateurs de produits de la pêche, les distributeurs et commerçants, ainsi que les agents techniques locaux du ministère.

Ces groupes cibles seront formés en modules théoriques, en gestion durable des ressources et en hygiène, et sécurité sanitaire des produits halieutiques.

Il faut préciser que cet atelier sera placé sous la présidence du Pca d'Infopêche, Sidi Tiémoko Touré, par ailleurs ministre des Ressources animales et halieutiques.