Afrique: New Africa's builders 2025 - Cap sur l'engagement en politique

Rendez-vous de ressourcement spirituel, de partage d'expériences, de réseautage et de formation sur des thématiques managériales et de développement du continent, le New Africa's Builders (nouveaux bâtisseurs de l'Afrique) qui est à sa 6e édition cette année, les 8 et 9 février, au Sofitel Hôtel Ivoire, a décidé de mettre le cap sur l'engagement en politique.

Les organisateurs - la Communauté mère du divin amour (Cmda) et la Coalition des chrétiens hommes, femmes d'affaires et décideurs (Cchfd) - souhaitent voir émerger une nouvelle génération de croyants en mesure de contribuer à une gouvernance plus juste et plus équitable de la Côte d'Ivoire.

En conférence de presse, le 2 février, au siège de la Cmda, à la Riviera-Palmeraie, Mariam Dao Gabala, présidente internationale de la Cchfd, a expliqué cette orientation donnée à la présente édition. « En centrant cette édition sur l'engagement politique, ce n'est pas parce que nous pensons que la politique résoudra tous les problèmes du jour au lendemain, mais parce que nous croyons fortement que l'implication des chrétiens doit inciter les États à oeuvrer pour des législations plus justes et équitables, pour un monde tel que Dieu l'a conçu », a-t-elle déclaré.

Dr Clément Akobé, fondateur de la Cmda, a aussi précisé que la conférence est ouverte, outre les chrétiens, aux croyants de toutes les obédiences, en tout cas « toutes ces personnes qui veulent donner un sens à leur vie et qui conçoivent le développement avec une position centrale du divin ».

Si l'édition attend près de 2000 participants venant de plus d'une quinzaine de pays à travers le monde, comme l'a précisé le président du comité d'organisation Arnaud Kouassi, une ouverture sera faite sur les jeunes, les femmes avec un objectif majeur : inspirer et équiper les Africains chrétiens à transformer leurs économies locales, en accord avec les principes divins. En effet, le thème central, « À tes résolutions répondra le succès », met l'accent sur le pouvoir de la détermination et de la foi pour atteindre le succès.

Une belle brochette de personnalités d'impact participera aux travaux prévus. Il s'agit, entre autres, du Dr. Clément Akobé, fondateur de la Cmda, Akossi Bendjo (cadre du Pdci-Rda), Pierre Dimba (ministre de la Santé), Denis Charles Kouassi (directeur général de la Cnps), Vanessa Kuyo (Pdg de Kuyo Pipeline), Robert Shemin (investisseur immobilier américain) et Marie-Josée Zinzindohoué (personnalité béninoise).

Au programme, des conférences, ateliers, masterclass, témoignages, panels de haut niveau, notamment la conférence portant sur le thème : « L'appel à servir en politique » et le panel sur le thème : « La politique au service de la communauté ».

Le New Africa's Builders, depuis son lancement en 2016, réunit chaque année des hommes et femmes d'affaires, des décideurs, des dirigeants d'entreprises et des aspirants entrepreneurs afin de renforcer leurs capacités managériales et de leadership, de les mettre en réseau et favoriser la création d'activités et d'investissements communs. D'Abidjan à Séoul en passant par Ouagadougou, Paris, New York et Israël, New Africa's Builders a touché près de 4500 décideurs en cinq éditions, permettant ainsi de susciter l'émergence d'une classe de chrétiens puissants dans les affaires, de décideurs spirituellement et matériellement prospères, engagés à se laisser conduire dans leurs activités par Dieu.