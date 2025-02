Tunisie: Jusqu'à présent, la situation de 18 mille ouvriers régularisée

Le directeur général à la présidence du gouvernement Ali Kahia a souligné que la situation de 18 mille ouvriers de chantiers de moins de 45 ans a été régularisée jusqu'à présent et ce, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord conclu entre le gouvernement et l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) le 20 octobre 2020.

Cet accord porte sur la régularisation d'environ 60 mille ouvriers sur 5 tranches annuellement dont la dernière en 2026 sur la base de 4 catégories d'âges englobant les ouvriers de moins de 45 ans qui seront recrutés dans le secteur public, alors que les ouvriers âgés entre 45 et 55 ans pourront choisir entre le recrutement ou l'obtention d'un chèque de départ volontaire.

La régularisation concerne également les travailleurs âgés entre 55 et 60 ans qui poursuivront leur travail en tant qu'ouvriers des chantiers et bénéficieront d'une prime accordée aux familles à faible revenu après l'âge de 60 ans, alors que les ouvriers âgés de plus de 60 ans seront intégrés dans les programmes de protection sociale, et bénéficieront de la carte de soins gratuits et des primes sociales.

A noter que le gouvernement avait publié le décret numéro 436 de l'année 2021 relatif à la cessation d'application du mécanisme de l'emploi des ouvriers des chantiers.

Le responsable a souligné, dans une interview télévisée réalisée au studio de l'agence TAP l'achèvement de la régularisation des trois tranches pour le recrutement des ouvriers des chantiers de moins de 45 ans dans la fonction publique, précisant que la 4ème tranche sera parachevée en 2025 et la 5ème en 2025.

S'agissant des ouvriers des chantiers de plus de 60 ans, le responsable a déclaré à la TAP que 7500 ouvriers ont bénéficié des primes des familles à revenu limité, d'une carte de soins gratuits, en vertu d'un accord entre la CNSS et les ministères des affaires sociales et des finances.

Concernant les ouvriers des chantiers de la catégorie d'âge entre 55 et 60 ans, Kahia a affirmé qu'ils poursuivront leurs travail en tant qu'ouvriers des chantiers dans les structures publiques et bénéficieront ultérieurement de la prime des familles à revenu limité dès l'âge de 60 ans.

Pour ce qui est des ouvriers des chantiers de la tranche d'âge entre 45 et 55 ans, le responsable a précisé qu'ils pourront choisir entre le recrutement dans la fonction publique ou l'obtention d'un chèque de départ volontaire, conformément à la loi numéro 27 de l'année 2021.

Kahia a affirmé que la présidence du gouvernement publiera prochainement un décret pour expliquer les modalités de régularisation de la situation des ouvriers de la tranche d'âge entre 45 et 55 ans au cours des années 2024, 2025 et de 2026 en tenant compte des équilibres financiers du budget annuel de l'état.

Dans le but de faciliter les procédures de régularisation, le gouvernement a lancé une plateforme numérique: /httpss://www.hadhar.gov.tn / pour l'inscription des ouvriers, la mise à jour des données et le suivi des dossier et le pourvoi des postes vacants dans les structures publiques et les recours par opposition.