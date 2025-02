Afrique: Sencon Expo Dakar 2025 - Plus de 30 entreprises tunisiennes présentes à l'événement

Plus de 30 entreprises tunisiennes prennent part à la 10 édition du Salon International de la Construction, de la Finition et de l'Infrastructure, Sencon, qui se déroule du 6 au 8 février 2025, au Centre des Expositions de Diamniadio, au Sénégal.

Le Centre de Promotion des Exportations (Cepex), via sa représentation commerciale à Dakar orchestre la participation tunisienne à cet événement qui rassemble 230 exposants venant de 17 pays, dont la Turquie, l'Inde, le Maroc, la France, l'Italie et l'Espagne.

Selon le Cepex, le pavillon tunisien, d'une superficie de 42 mètres carrés, abrite six entreprises spécialisées dans des secteurs clés tels que les carreaux en céramique, les articles sanitaires pour salles de bains et cuisines, les produits chimiques pour la construction (solutions d'étanchéité, colles pour carrelage, mortiers de jointoiement), ainsi que les interrupteurs et luminaires électriques.

Cinq autres entreprises tunisiennes disposant de stands individuels prennent également, part à ce salon outre une délégation d'une vingtaine de représentants d'entreprises qui participent à cet évenement en tant que visiteurs professionnels.

D'après le centre cette présence traduit « l'engouement l'engouement croissant des opérateurs économiques tunisiens pour le marché sénégalais et leur volonté de renforcer leur position dans ce secteur en pleine expansion ».

Le Sénégal est le deuxième client de la Tunisie en Afrique subsaharienne. Les exportations tunisiennes vers ce pays ont atteint 144 millions de dinars en 2024, représentant 11 % des exportations tunisiennes vers la région. Les principales exportations tunisiennes vers le Sénégal dans le secteur du BTP comprennent les tours et pylônes métalliques, le matériel d'échafaudage et de coffrage, les charpentes métalliques, les résines plâtre, ainsi que les constructions et parties de constructions en aluminium.

Le secteur du BTP au Sénégal connaît une croissance dynamique, dépassant les 10 % annuels. Cette évolution est portée, selon le Cepex, par les investissements publics, la demande croissante en logements et le développement d'infrastructures de grande envergure, largement soutenus par des bailleurs de fonds internationaux. Avec l'essor de nouveaux pôles urbains et des programmes de logements sociaux, le Sénégal s'affirme comme un véritable chantier à ciel ouvert, note le centre.