Tunisie: Exploit tunisien à la Coupe arabe de taekwondo - 25 médailles au total

Les jeunes athlètes tunisiens de taekwondo ont brillé lors de la dernière journée de la Coupe arabe, qui s'est déroulée du 5 au 7 février à Fujaïrah, aux Émirats arabes unis. Ils ont remporté six médailles, dont quatre en or, une en argent et une en bronze.

Les titres ont été décrochés par Majdeddine Belili (moins de 33 kg), Iyed Sellaaoui (moins de 37 kg), Arij Laabidi (moins de 44 kg) et Chahd Ben Kacemya (moins de 47 kg). Mohamed Ben Khalfallah a remporté l'argent en moins de 45 kg, tandis que Moataz Kadkadhi a décroché le bronze en moins de 57 kg.

Le bilan global de la délégation tunisienne est impressionnant. Lors de la première journée, les seniors ont raflé neuf médailles (quatre en or, une en argent et quatre en bronze). La deuxième journée a vu les juniors s'illustrer avec dix médailles supplémentaires (quatre en or, trois en argent et trois en bronze).