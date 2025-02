Sénégal: « De nombreuses trouvailles corroborent la vision de Cheikh Anta Diop », selon un politologue

Dakar — Le politologue Aziz Salmone Fall, membre du groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique (GRILA), a déclaré, vendredi, que de nombreuses trouvailles ont corroboré la vision et l'intelligence des analyses de Cheikh Anta Diop (1923-1986).

"(...) de nombreuses trouvailles sont venues corroborer sa vision, l'intelligence de ses analyses, sa perspicacité et surtout son courage politique", a-t-il dit lors d'une conférence à l'occasion de la commémoration du 39ème anniversaire de la disparition du savant sénégalais.

Au cours de cette rencontre axée sur le thème : "Sciences et politiques pour l'avènement et le développement de l'Afrique souveraine", le politologue a souligné, qu'aujourd'hui, "il peut paraître illusoire de parler de fédéralisme, car en réalité beaucoup de nations ont eu le temps de se cristalliser et c'est ce que Cheikh Anta avait écrit".

Rappelant le legs de Cheikh Anta Diop, il a invité les jeunes à s'emparer du travail du savant, "ce patrimoine extraordinaire que le pays devrait magnifier".

A propos du »sursaut souverainiste » noté dans la sous-région, il a encouragé les jeunes à s'emparer du processus et à en comprendre les ressorts de façon "critique".

"(...) et il faut aussi qu'ils luttent contre la rapacité des nouveaux acteurs qui vont venir pour remplacer ceux qu'on pense partis, car ils ne sont jamais partis, ils ne font que se redéployer et miniaturiser leurs forces. L'impérialisme ne recule jamais", a souligné M. Fall.

Selon lui, il revient aux jeunes africains de construire la refondation de ce "front continental" dans un élan contre "l'impérialisme collectif".

L'historien et homme politique Cheikh Anta Diop est né le 29 décembre 1923 à Thieytou dans la région de Diourbel (Centre) à 143,6 km de Dakar.

Décédé le 7 février 1986, à Dakar, Cheikh Anta Diop a été inhumé à Thieytou son village natal et celui de ses ancêtres, dans la région de Diourbel (centre). Ses travaux sur l'Egypte ont mis l'accent sur l'apport de l'Afrique et en particulier de l'Afrique noire à la culture et à la civilisation mondiales.

La confrontation, au Sénégal, de l'historien Cheikh Anta Diop avec le grammairien Léopold Sédar Senghor, est souvent citée comme l'un des épisodes intellectuels et politiques les plus saillants de l'histoire contemporaine du pays.