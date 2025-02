Sénégal: Bakary Sarr annonce la création du prix Alioune Badara Bèye pour le théâtre

Dakar — Le Secrétaire d'Etat à la Culture aux Industries culturelles et créatives et au Patrimoine historique, Bakary Sarr a annoncé, vendredi, la création du "Prix Alioune Badara Bèye pour le théâtre" en hommage au défunt président de l'Association des écrivains du Sénégal (AES) dont "l'oeuvre et l'engagement demeurent vivants".

"C'est le lieu d'annoncer la création du Prix d'Alioune Badara pour le théâtre (....)", a déclaré M. Sarr. Il présidait au théâtre national Daniel Sorano l'hommage dédié à l'écrivain dramaturge, Alioune Badara Bèye décédé le 1er décembre 2024 à l'âge de 79 ans.

Bakary Sarr a salué la collaboration entre Sorano, l'AES et l'association des artistes comédiens du théâtre sénégalais pour cet hommage »d'une grande portée symbolique et historique".

"Alioune Badara Bèye n'était pas seulement un homme de culture, il était un passeur de savoirs, un bâtisseur d'avenir, un défenseur du théâtre et des arts vivants qui croyait en la force du verbe et du récit pour éduquer, émanciper et éveiller les consciences", a fait savoir Bakary Sarr devant des diplomates dont l'ambassadeur de la République du Cameroun, doyen du corps diplomatique, des membres de la famille de Alioune Badara Bèye, des écrivains, du représentant de la famille layènne, entre autres.

Il estime qu'en rendant hommage à "cet homme d'exception, nous célébrons une vie entièrement dédiée à l'art et à la transmission ».

"Nous nous engageons, à travers cette cérémonie, à perpétuer son héritage et à poursuivre son combat pour un Sénégal où les arts et les lettres continueront de briller. Alioune Badara Bèye nous a quittés, mais son oeuvre et son engagement demeurent vivants, que son exemple continue d'inspirer les générations présentes et futures", a dit le secrétaire d'Etat à la Culture.

Alioune Badara était »le guide de la famille Bèye et l'icône de la littérature", a salué son frère cadet Alassane Bèye.

"Le 1er décembre, sous une fin pluie, le ciel s'est assombri marquant la fin d'une mission essentiellement consacrée à la culture, un homme multidimensionnel, 52 ans de présence culturelle ont rythmé le parcours", a t-il dit.

Le représentant du khalife général des Layennes, Diaw Thiaw Laye, est revenu sur la dimension religieuse de Alioune Badara Bèye, évoquant sa »croyance" en Allah et à son Prophète Mohamed (PSL).

Le directeur du livre et de la lecture, Ibrahima Lo, a invité les héritiers de l'Association des écrivains du Sénégal à s'engager pour l'avenir de cette institution portée par Alioune Badara pendant des années.

Selon le directeur général du Théâtre Daniel Sorano, Ousmane Baro Dione, le défunt dramaturge a marqué la vie culturelle sénégalaise par sa contribution et son engagement. Alioune Badara Bèye a été PCA de Sorano de 2001 à 2022 en participant à l'orientation des grandes politiques de ce temple de la culture.

La pièce "Nder en flamme" qui retrace le sacrifice des femmes de Nder et l'engagement pour son peuple du prince héritier Yérim Mbagnick ont été présentés par le comédiens de Sorano en complicité avec d'autres venant des troupes privées et des étudiants du conservatoire de théâtre de l'école nationale des arts.

La comédienne Joséphine Zambo, anicienne pensionnaire de Sorano, venue rendre hommage à Alioune Badara Bèye, a salué la reprise de cette pièce par les jeunes, les invitant à »travailler, encore travailler ».

"Je suis venue à Sorano pour rendre hommage à Alioune Badara Bèye (...) c'était mon ami et notre amitié s'est consolidée surtout quand nous avons joué +Nder en flamme+ et que je jouais le rôle de Diéréby [l'épouse du prince héritier du walo Yérim Mbagnick]. Il m'a dit Joséphine, je n'aurais jamais imaginé une Diéréby de cette façon et je suis certain que je ne verrais jamais une telle Diéréby", raconte-t-elle.

Né le 28 septembre 1945 à Saint-Louis, Alioune Badara Bèye était à la fois dramaturge, auteur notamment de pièces historiques, poète, romancier et éditeur. Il a été le coordonnateur du troisième Festival mondial des arts nègres (FESMAN III), qui s'est tenu du 10 au 31 décembre 2010 à Dakar.

Alioune Badara Bèye a également été président de la Fédération internationale des écrivains de langue française. On retrouve dans sa riche bibliographie les pièces de théâtre "Dialawali, terre de feu" (1980), "Le sacre du ceddo" (1982), "Maba, laisse le Sine", (1987),